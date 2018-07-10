Первая леди Райка

«Курс на ускорение» объявил в 1985 году глава страны Михаил Горбачев . В программе «Время», в газетных передовицах, на встречах с народом — всюду молодое, энергичное лицо генсека. А рядом с ним — не кремлевские бонзы в норковых шапках, а улыбчивая, привлекательная женщина.

Раиса. Именно так, без отчества и даже без фамилии было написано на обложке легендарного журнала «Time» за июнь 1988 года. Просто Раиса. Женщина, которую обожал весь мир, но отчего-то невзлюбил собственный народ.

«Она все время лыбится. В стране жрать нечего, а она все лыбится. И вот это раздражает людей. Надо же где-то и трагично относиться к чему-то. А она публично хорошо жила, а этого нельзя делать», — вспомнил политик и продюсер Андрей Разин

Первая Первая леди

До ее появления должности Первой леди в СССР фактически не было. Лишь изредка на публике появлялись Нина Петровна Хрущева и Виктория Петровна Брежнева. Но вот на всеобщем обозрении, на всех телеэкранах и у всех на устах — Раиса Максимовна Горбачева . О ней ходили самые фантастические слухи. Но кто знал ее настоящую?

По их лицам сразу было видно — встретились два карьериста. Миша Горбачев и Рая Титаренко познакомились в 1951 году, во время учебы в МГУ . Через пару лет — поженились. Особенно невестке обрадовалась мать Миши — Мария Пантелеевна, простая женщина из далекого села.

Типичный преподаватель марксизма-ленинизма: скромный, сдержанный, безупречный во всем. Именно такой была Раиса Максимовна. Правда, представить ее на такой должности — трудно.

В Ставрополе чета Горбачевых начали наводить свои порядки. Раиса Максимовна тогда еще скромно держалась за спиной мужа. А Михаил Сергеевич при ее безусловной поддержке набирал политические баллы. Именно там, в Ставрополе зародилась легенда, что Андрей Разин — племянник Горбачева.

«Я там познакомился с Севруком, отдел пропаганды он тогда возглавлял. Ему подчинялось министерство культуры и Гостелерадио. И мы с ним познакомились. Он спросил у Марии Пантелеевны: а кто вам Андрей доводится? Так вот, чтобы вы понимали, слово племянник назвал не я, а мама Горбачева, которая сказала: это наш племянник. После чего он дал команду Лапину, дал команду Зайцеву в министерство культуры помогать мне во всем. Я был переведен в Москву, получил квартиру, в МГТУ имени Баумана пошел работать секретарем райкома», — объяснил Разин.

К тому времени Михаил Сергеевич уже стал главой государства, Разин под прикрытием мнимого родства делал карьеру в шоу-бизнесе и зарабатывал миллионы, а Раиса Максимовна за все его прощала и всех мирила. Но эта сердечная сторона ее жизни оставалась за кадром светских раутов, заседаний Политбюро и протокольных встреч.

Главный имиджмейкер СССР

Управляла ли Раиса Максимовна Горбачева страной вместе с мужем? Вмешивалась ли в большую политику? Эти домыслы тревожили советских граждан. Но еще больше волновал вопрос: кто шьет ей модные костюмы, из какого меха очередные шубки и как называется новая стрижка?

За глаза ее называли Райкой — то ли от зависти, то ли от желания сблизиться, быть «одного круга» с первой леди страны. Райка на деньги народные в Лондоне наряды покупает! Райку сам Пьер Карден одевает! Так шептались жены партийных чиновников, да и самые обыкновенные гражданки по всей стране.

ОДМО — Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком Мосту — именно здесь создавалась передовая советская мода, которая даже на Западе производила фурор. Сюда Раиса Максимовна отправилась за эксклюзивом.

Модельеры ОДМО звездами не были. Их имена не мелькали в газетах, разве что мелким шрифтом в каталогах и буклетах. Теперь эти имена — уже история. Тамара Макеева для фабрики «Вымпел» разработала пальто, которые десятилетиями носил весь Советский Союз. Именно в макеевских элегантных нарядах щеголяла Раиса Горбачева.

Тамара Макеева не получала никаких дополнительных денег за то, что обшивала первую леди страны. Но в качестве благодарности Раиса Максимовна помогла модельеру получить квартиру.

Внимательные телезрительницы пытались подсчитать, сколько шуб и меховых шапок в гардеробе Раисы Максимовны. А злые языки утверждали, что в зарубежные поездки за Райкой везут целые контейнеры с дорогими мехами! На самом деле шуб у Раисы Максимовны было не так много, но — все на виду, манящие и дразнящие обывателей. Ушли в прошлое мешковатые штаны Хрущева и скучные пиджаки Брежнева. Своего мужа Раиса Максимовна одевала по актуальной моде. Семейные фотографии Горбачевых смело можно было публиковать в модных журналах той эпохи. Стиль Раисы Максимовны и ее близких, несомненно, привлекал и вдохновлял людей. Но раздражение вызывал — прежде всего своей недосягаемостью. Даже для элиты.

Кто виноват в бедах Союза?

Раиса Максимовна оказалась очень деятельной первой леди. Ей до всего было дело. «Почему Райка вечно рядом с ним? Че ей нужно?» — возмущались обыватели. Да, дипломатический протокол предписывает наличие супруги рядом с главой государства почти на всех мероприятиях. Но это там, у буржуев. А советские женщины должны оставаться в тени! Исключение — разве что космонавт Валентина Терешкова

Виноградники — вырубить. Ассортимент алкогольных напитков — уменьшить. Большую часть ликеро-водочных магазинов — закрыть. Продавать спиртное — только с двух до семи и по талонам. Спасибо партии родной, что нету водки в выходной! Но ты не плачь, моя Маруся, — одеколона я напьюся! Такими частушками ответил народ на объявление в 1985-м году сухого закона. А обвинили в этой зверской, по мнению граждан, антиалкогольной кампании — Раису Максимовну.

Ходили слухи, что Раиса Максимовна имела в этом деле личный мотив. Ее родной брат Евгений Титаренко был неизлечимо болен алкоголизмом. «Она его развела с женой, выдала квартиру его жене и дочери, племяннице, его поместила в психиатрическую больницу и на этом все. Вот он в этой деревне, где также такой же был режим, не пускали никого, ни журналистов, никого», — рассказал Разин.

Перестройка быстро разочаровала: и непонятные перемены, и новый генсек, и его энергичная жена, которой всюду стало слишком много. Тем временем на западе началась самая настоящая «горбимания». Впервые в истории советский генсек — самый популярный политик в мире. Вместе с Ронни — Рональдом Рейганом — и Мэгги — Маргарет Тэтчер

В 1985-м году, в Женеве, перед первой встречей с Раисой Горбачевой, первая леди США сильно нервничала. Она даже писала об этом в своей автобиографии. Нэнси Рейган не знала, о чем говорить с былыми идеологическими врагами.

Как выяснилось, Нэнси волновалась не напрасно. Раиса Максимовна бодро прочитала ей лекцию о марксизме-ленинизме, а политическую систему Америки — раскритиковала. Первая леди Советского Союза, в свою очередь, выглядела очень уверенно.

«Чета Рейгана и Нэнси. А кто они? Актеры. Что он актер бывший, из Голливуда, она актриса. Это люди, привыкшие всегда быть на виду, очень яркие, эффектные. И тут с нашей стороны пара такая выступает тоже необычная. Конкуренция неизбежна. Тем более у Раисы Максимовны мужская энергетика. Конечно, женщин она просто убирала на раз», — отметила журналист Светлана Сметанина

«Выскочка», «училка» — так за глаза говорили про Раису Максимовну. Но это была ее стихия: она почти всю жизнь преподавала сложные, скучные дисциплины. Была требовательна к другим — но и к себе тоже. И считала своим долгом быть вместе с народом даже в самые трудные времена: не побоялась ни Чернобыльской аварии, ни землетрясения в Армении.

Александр Румянцев. «В мире практически все королевские семьи и президентские пары, жены этих людей. И королева, и ее принцессы, так или иначе, участвуют в этих благотворительных акциях в пользу детей. Написал ей письмо, обратился к ней с просьбой поддержать нашу работу в качестве жены первого президента СССР. Прошло примерно 3 месяца, меня вызвали в Кремль», — вспомнил доктор медицинских наук, академик РАН

Так Раиса Максимовна помогла организовать первый в стране фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями. В конце восьмидесятых в СССР почти не было благотворительности — она воспринималась как блажь иностранных звезд и богатеев.

С начала девяностых на семью Горбачевых посыпались несчастья: их отстранили от власти, несколько дней держали под арестом на правительственной даче в Крыму. Раиса Максимовна тогда сильно переволновалась, у нее пошатнулось здоровье, что привело к неизлечимой болезни. Она не могла понять, за что наказывает судьба.

Но, как ни странно, многочисленные ненавистники Раисы Максимовны совсем не обрадовались ее раннему уходу из жизни в 1999 году. Наоборот, народ наконец принял и полюбил свою «первую леди». Но это уже совсем другие времена.

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