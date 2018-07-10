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Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием спирта выше 9%
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Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием спирта выше 9% 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Depositphotos
Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Вместе с тем, отметим, что при внесении изменений в Налоговый кодекс России целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России, например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Минздрав поддержал законопроект, который предлагает ввести акцизы на парфюмерно-косметическую продукцию.
Уточняется, что в случае принятия законопроекта размер сбора составит 523 руб. за 1 л безводного спирта.
Как стало известно, производители, которые подтвердят факт использования сырья для изготовления продукции, смогут получить налоговый вычет.
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