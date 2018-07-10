Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием спирта выше 9%

Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минздрава

"Вместе с тем, отметим, что при внесении изменений в Налоговый кодекс России целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России, например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли", — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минздрав поддержал законопроект, который предлагает ввести акцизы на парфюмерно-косметическую продукцию.

Уточняется, что в случае принятия законопроекта размер сбора составит 523 руб. за 1 л безводного спирта.

Как стало известно, производители, которые подтвердят факт использования сырья для изготовления продукции, смогут получить налоговый вычет.