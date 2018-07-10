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Минздрав РФ предлагает повысить акцизы на алкоголь крепче 9%
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Минздрав РФ предлагает повысить акцизы на алкоголь крепче 9%
РИА Новости
1 час назад
Женский форум
Фото: РИА Новости
МИНЗДРАВ РФ
ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ СТАВКИ АКЦИЗА НА АЛКОГОЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА БОЛЕЕ 9% ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ — ПРЕСС-СЛУЖБА
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