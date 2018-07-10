В парке «Северные дубки» могут появиться палатки с мороженым и водой

В парке «Северные дубки» в САО откроют палатки с мороженым и напитками. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с активом района Восточное Дегунино. Ранее с такой просьбой к мэру обратился местный житель Николай Иванов

— Хотелось бы выразить благодарность за благоустройство парка — стало очень хорошо. Сделали каток, тренажеры, детские площадки. Не хватает только павильона или палатки с напитками и мороженым для детишек, — сказал Иванов.

Собянин ответил, что он обязательно даст соответствующее поручение руководству городского департамента торговли и услуг.

— Разыграем конкурс — пусть ставят палатку и торгуют. Главное, чтобы не китайским ширпотребом и не водкой, — сказал мэр.

Наш корреспондент приехал в парк, чтобы посмотреть, нужны ли там торговые палатки и есть ли для них место.

Благоустроенный парк встречает посетителей деревянной аркой. На территории расположена часовня Серафима Саровского, построенная в 1999 году по проекту архитектора Василия Борина. В тени деревьев прогуливаются мамы с колясками.

Спортивные тренажеры на площадке облюбовали дети и подростки. Ребята бегают, подтягиваются на турниках и выполняют другие физкультурные упражнения. Вот уж кто точно не отказался бы от палатки с мороженым и водой!

На детской площадке тоже много народу. Мамы, папы, бабушки и дедушки отдыхают на лавочках под навесами, пока дети веселятся на горке или лазают по сетке.

Любителям покататься на самокате удобно это делать на выложенных плиткой прогулочных дорожках. Народу в парке много — лето и хорошая погода делают свое дело. Для тех, кто хочет отдохнуть в тени деревьев, вдоль пешеходных дорожек установлены лавочки. Где-нибудь здесь неплохо «вписалась» бы торговая точка с легким перекусом, чтобы можно было подкрепиться на месте, не уходя из парка. На широкой выложенной плиткой площадке дети и взрослые кормят голубей — еще одно потенциальное место для палатки с мороженым и водой.

Прогулявшись по парку «Северные дубки», можно сделать вывод, что просьба Николая Иванова установить палатки с едой и питьем вполне обоснована — здесь проводит время много людей: детей и подростков, родителей, молодежи и пожилых. Торговые точки, где можно было бы перекусить, оказались бы совсем не лишними. (мю)