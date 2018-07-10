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Стартовал прием рисунков на конкурс «Дом моей мечты»
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Стартовал прием рисунков на конкурс «Дом моей мечты» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Принять участие в творческом состязании могут юные художники — дети до 12 лет. Фантазию маленьких живописцев мы не ограничиваем. Можно рисовать в разных техниках — красками, фломастерами, карандашами, цветными мелками, и так далее. Формат — А3 и А4.
Рисунки можно принести в редакцию портала K1NEWS.RU — ул. Ленина 10, офис 20. Необходимо указать ФИО ребенка, возраст, контактный телефон родителя.
С 27 июля по 9 августа на портале K1NEWS.RU состоится голосование за лучшую работу. Победитель конкурса получит главный приз от компании «Ситилинк».
Лучшие работы будут отмечены дополнительными призами.
Награждение участников пройдет в День города, 12 августа в Парке Победы
С работами конкурса «Дом моей мечты» 2017 года можно ознакомиться здесь.
Генеральный партнер интернет — магазин «Ситилинк» https://www.citilink.ru/
Мастерская сладостей «Я люблю конфетоньки» Тел. 8-920-387-54-20 https://vk.com/vkusno44 https://vk.com/id349759186 ул. Советская, д. 30
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