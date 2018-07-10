Райский отдых: Тейлор Свифт со своим парнем на пляже

Тейлор Свифт (28) учла свои прошлые ошибки и теперь придерживается правила «Счастье любит тишину» — о романе с актером Джо Элвином (27) она не распространяется, совместных фото в Instagram не выкладывает и на светские мероприятия приходит одна.

Так что фото папарацци — единственное, чем мы изредка можем довольствоваться. На это раз, например, фотографы подловили Тей и Джо на пляже на островах Теркс и Кайкос.

Напомним, о романе американской певицы и британского актера стало известно в июне прошлого года. До Элвина Тейлор встречалась с Томом Хиддлcтоном (37), Гарри Стайлсом (24), Джо Джонасом (28) и другими красавчиками.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rajskij-otdyh-tejlor-svift-so-svoim-parnem-na-plyazhe/