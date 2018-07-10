Почему православные не должны боятся порчи

В наши дни можно увидеть массу рекламы «услуг по снятию порчи», «молитв от сглаза», о продаже «оберегов» и атрибутов, якобы, помогающих избавиться от неприятностей. Часто эти явления и понятия увязывают чуть ли не с подлинной духовной жизнью и церковной традицией. Однако насколько христианский образ жизни совместим с боязнью порчи?

Что такое «порча»

Понятия порчи и сглаза пришли к нам из глубокой языческой древности и являются по сути элементом народных верований. Даже с принятием христианства, в народной среде вера в «порчу» была очень сильна.

Наши предки считали, что негативные эмоции и злые помыслы могут магическим образом, посредством «злых духов» физически воздействовать на другого, приносить болезни и смерть. Причём, зачастую за действие порчи принимались те или иные проявления нервных расстройств и психических заболеваний.

Об этом явлении писали многие исследователи, например, Костомаров отметил, что люди «даже избегали сомненья в том, что причины таких явлений надобно искать исключительно во влиянии злых духов, а не в обыкновенной природе». Знаменитый фольклорист Афанасьев писал, что «простой народ» почти всякую болезнь и увечье приписывает воздействию «тёмной силы» и порче «недобрых людей».

Практически все христианские проповедники, начиная с апостолов, категорически осуждали такие взгляды, говоря, что вера в чародейство несовместима с верой в Христа. В одном из своих «Слов» знаменитый проповедник XIII века, епископ Серапион Владимирский прямо укоряет паству в страхе перед всякими волхвами и колдунами: «…вы ещё языческих обычаев держитесь: в колдовство верите… Из книг каких или писаний вы слышали, будто от колдовства на земле наступает голод или что колдовством хлеба умножаются? (…) А не Бог ли правит Своим творением, как хочет, нас за грехи наказуя?.. Если Бог попустит, то бесы вершат, попускает же Бог лишь тем, кто боится их, а кто веру крепкую держит к Богу — над тем чародеи не властны».

Вера и суеверие

Согласно христианскому учению, никакой «колдун» не в состоянии навредить человеку, при том, что действие демонических сил в этом мире Церковь, конечно, никогда не отрицала. Однако христианская традиция усматривает вред не в ухищрениях этих сил, а в самой вере в порчу.

Опасность всякого рода «чародейства» в том, что оно вводит в заблуждение, убеждая, будто «силы тьмы» как минимум настолько же властны, как и Бог, и сильнее, чем Таинства Церкви. В этом и есть главная опасность: подмена истинно глубокой веры в Бога суеверием.

Суеверие — слово, говорящее само за себя. Это «суетная вера», то есть — пустая, тщетная, уводящая от истины. Суеверный человек подвержен постоянным страхам, которые обессиливают его, уводят от подлинной свободы и от способности любить Бога и ближнего.

Страх побуждает видеть в другом только врага, а в окружающем мире — только опасность. Но как писал апостол Иоанн Богослов — «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Боящийся сам наделяет чрезмерной властью того, кого боится. Все его помыслы буду обращены не к Богу, а к тем угрозам, которые исходят извне, он будет искать и опасаться врагов, вместо того, чтобы искать Бога и опасаться греха в своей жизни.

В этом случае, обвиняя другого в наведении порчи, человек пытается найти виноватого в своих неудачах, хотя ему надлежало бы посмотреть «вглубь себя» и постараться осмыслить и исправить собственную жизнь.

Как защитить себя от «порчи»

Не верить в порчу и не бояться её — вот первое, о чём говорят святые отцы, Предание и вся христианская традиция. Единственная порча человека — это грех, который искажает душу и жизнь.

Если же христианин имеет подлинную глубокую веру, старается жить по ней, борется с собственным грехом, постоянно участвует в Таинствах и устремлён сердцем к Богу — даже «легион бесов» не в состоянии нанести ему никакого вреда.

Но важно помнить: участие в Таинствах нужно не за тем, чтобы избежать «порчи», а для единения с Христом и полноты жизни в вере. В противном случае, прибегая к Евхаристии как к своеобразному «оберегу» человек обманывает себя и признает, что находится во власти страха.

Как правило, все «демонические нападки» и одержимости, что случаются с человеком — следствие его небрежного отношения к собственной душе. Конечно, надо понимать, что, если мы сознательно обращаемся «за помощью» ко всякого рода «силам тьмы», мы сами даём им власть над собой.

Никто не может лишить христианина благодати Божией, полученной в Таинствах. Человек может лишиться этой благодати, только сознательно отказавшись от неё по собственной воле, перестав жить по вере и участвовать в Евхаристии, предав себя во власть суеверному страху.