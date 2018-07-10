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Как голубки: изменщик Тристан Томпсон поет Хлои Кардашьян серенаду и страстно целует ее
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Как голубки: изменщик Тристан Томпсон поет Хлои Кардашьян серенаду и страстно целует ее 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Похоже, у звезды реалити Хлои Кардашьян и баскетболиста Тристана Томпсона отношения идут на лад.
У себя в Snapchat 27-летний Тристан Томпсон опубликовал видео, на котором целует свою 34-летнюю возлюбленную, а также поет ей серенаду, пока голова звездной красотки покоится у него на груди.
12 апреля у пары родилась дочь Тру — всего через пару дней после того, как в Сети всплыли доказательства многочисленных измен Тристана. После трудного времени и молчания в соцсетях Хлои смогла простить избранника. Более того, Тристан старается быть хорошим отцом и своему сыну Принсу от предыдущих отношений — он уже познакомил малыша с сестренкой.
А ты бы смогла простить измену отцу своего ребенка?
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Фото:Instagram
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