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Супруга Дмитрия Хворостовского нежно поздравила дочь с 11-летием
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Супруга Дмитрия Хворостовского нежно поздравила дочь с 11-летием 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Женщина нежно обратилась к наследнице в день ее рождения.
Флоранс Хворостовская, супруга рано ушедшего из жизни оперного певца Дмитрия Хворостовского, показала подписчикам личного блога новую фотографию с дочерью. Юной Нине Хворостовской на днях исполнилось 11 лет, в честь этого в Instagram ее мамы появилось нежное и трогательное поздравление:
Сегодня день рождения моей красивой, талантливой, сладкой Нины. Уже 11! Продолжай улыбаться, моя любовь. У тебя самая красивая улыбка в мире. Папа наблюдает за тобой с небес, и я знаю, что он так гордится тобой. И я тоже! Я бесконечно люблю тебя.
Публикация от Florence (@flosha1)
8 Июл 2018 в 4:09 PDT  Подписчики Флоранс присоединились к поздравлениям: «С днем рождения, Ниночка! Ты прекрасна! Умничка и красавица!», «С днем рождения, милая!», «Нинулечка, с днем рождения, дорогая! Флоранс, с именинницей! Здоровья крепкого, счастья, прекрасного домашнего очага, исполнения желаний!», «Какая красавица! С днем рождения, малышка!», «С днем рождения, Ниночка, радуй маму своими успехами, пой, живи, веселись и радуйся жизни. Мечтай, всего самого хорошего».
Фото: Instagram
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