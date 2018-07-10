Супруга Дмитрия Хворостовского нежно поздравила дочь с 11-летием

Женщина нежно обратилась к наследнице в день ее рождения.

Флоранс Хворостовская, супруга рано ушедшего из жизни оперного певца Дмитрия Хворостовского , показала подписчикам личного блога новую фотографию с дочерью. Юной Нине Хворостовской на днях исполнилось 11 лет, в честь этого в Instagram ее мамы появилось нежное и трогательное поздравление:

Сегодня день рождения моей красивой, талантливой, сладкой Нины. Уже 11! Продолжай улыбаться, моя любовь. У тебя самая красивая улыбка в мире. Папа наблюдает за тобой с небес, и я знаю, что он так гордится тобой. И я тоже! Я бесконечно люблю тебя.

Публикация от Florence (@flosha1)

8 Июл 2018 в 4:09 PDT Подписчики Флоранс присоединились к поздравлениям: «С днем рождения, Ниночка! Ты прекрасна! Умничка и красавица!», «С днем рождения, милая!», «Нинулечка, с днем рождения, дорогая! Флоранс, с именинницей! Здоровья крепкого, счастья, прекрасного домашнего очага, исполнения желаний!», «Какая красавица! С днем рождения, малышка!», «С днем рождения, Ниночка, радуй маму своими успехами, пой, живи, веселись и радуйся жизни. Мечтай, всего самого хорошего».

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!