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Собянин наградил 17 многодетных семей знаком «Родительская слава»
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Собянин наградил 17 многодетных семей знаком «Родительская слава» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил 17 многодетных семей столицы знаком «Родительская слава», им выплатят премию в 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник.
"Президиум правительства Москвы принял решение о награждении почётным знаком «Родительская слава города Москвы» 17 многодетных семей, которые воспитывают в общей сложности 106 детей. Награжденным семьям будет выплачена денежная премия в размере 200 тысяч рублей", — следует из материалов пресс-службы.
Отмечается, что в Москве проживает свыше 130 тысяч многодетных семей, воспитывающих порядка 330 тысяч детей, что более чем в два раза выше показателей 2010 года.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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