Груды «полезного» мусора и раковины для карликов: в каких школах учатся дети Башкирии

Все хорошее когда-то кончается, закончится и лето, забрав с собой беззаботные теплые деньки, и отправит школьников грызть гранит науки. Но это не беда когда тебе есть где учиться. А вот родители учеников одной из Нефтекамских школ с содроганием вспоминают о месте, где провели конец прошлого учебного года их дети и надеются что к началу осени ситуация изменится.

Крыльцо одного из дополнительных выходов обвалилось

Горы строительного мусора и обваливающийся фасад — в таком месте, несколько месяцев получали знания ученики филиала 11 школы Нефтекамска по улице Социалистическая 87 «б». Корреспондент UFA1 разобрался в том, почему дети были вынуждены учиться в таком аварийном здании, и были ли какие попытки улучшить ситуацию.

Раковины для карликов

Весной этого года, здание бывшего детского сада, после капитального ремонта, было сдано в эксплуатацию. Но, родители прибывали в шоке от того места, где их детям предстояло учиться. Внутри все было более-менее сносно, за исключением, пожалуй, раковин в 40 см от пола, над которыми даже первоклашкам приходилось скручиваться в три погибели, и окон без защитных фиксаторов на ручках. А вот снаружи ждал полнейший ужас — строительный мусор повсюду, трещины в фасаде куда свободно помещаются пальцы рук взрослых мужчин, отломанные перила, гвозди и битое стекло.

Трещина заметна невооруженным глазом

На ремонт школы из бюджета, тем временем, было выделено 23 миллиона рублей. Изначально, по проекту, было запрошено 55 миллионов, но в бюджете столько выделить не смогли. К слову, за те же 6 миллионов рублей в Нефтекамске по рыночной цене можно купить огромный двухэтажный жилой коттедж, с полной евроотделкой.

Учились в школе, а оказалось в нежилом помещении

По словам местного активиста, Александра, школу ремонтировали два года, то не могли найти средства, то еще какая беда приключится.

— Сдачу работ переносили несколько раз, в итоге сдали в этом году, весной. Многие родители были против того чтоб их дети учились тут, во-первых все уже привыкли к режиму второй смены, у детей ведь кружки, секции, а во-вторых этот ужас снаружи, там же ходить опасно, не то что детям учиться. Но, несмотря на возмущения родителей, здание все же было запущено в эксплуатацию, — рассказывает мужчина.

Собрав группу инициативных родителей, Александр, дочь которого также должна была учиться в этом здании, решил добиваться ответа у ответственных лиц. Первым делом запросили у директора учреждения копию акта проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, однако вместо этого они получили лишь акт приемки нежилого здания подписанный заместителем главой администрации Нефтекамска Ришатом Нуриевым.

Получается, что школу по документам сдали и приняли как нежилое помещение.

«Хороший мусор»

Чиновники же, по словам активиста, вместо того, чтобы убрать и вывезти весь опасный мусор, принудительно выгоняли учителей на ежедневные субботники, и их силами удалось хотя бы расчистить относительно безопасную дорожку от калитки до парадного входа школы.

А что до мусора который горами усыпал территорию учреждения, инженер по техэксплуатации зданий города Ляна Никитина в интервью для программы «Время новостей» рассказала следующее: «Это хороший мусор, полезный, мы его сохранили, чтобы где-то в городе потом можно было использовать. Он ведь денег стоит, если бы подрядчик его вывез, то потом он бы его продал, так что мы, своего рода тоже сэкономили».

Раздосадованные родители обратились за помощью к народному избраннику, депутату Курултая республики, Ильгаму Гайсину с просьбой разобраться в нелегкой ситуации.

Строительный мусор валяется около входа

Мусор вывезли, но фасад не починили

После обращения депутата в прокуратуру , дело сдвинулось с мертвой точки. Было проведено несколько проверок и по их результатам пришли бумаги о том, что аварийное здание действительно было принято, как нежилое и школа работала без лицензии на образовательную деятельность, подвергая тем самым опасности жизни детей.

На текущий момент, в адрес главы администрации Нефтекамска внесены представления, а на директора школы завели административное дело.

Мусор с территории школы тоже вывезли, правда, не до конца, но и это уже большой плюс. Сейчас прокуратурой рассматривается вопрос об административном приостановлении занятий в аварийном здании на следующий учебный год.

В отделе образования при администрации Нефтекамска рассказали свою версию этой истории. Все деньги, которые удалось получить на ремонт школы, были потрачены на внутреннюю отделку и ремонт, и, к большому сожалению, на внешний ремонт и отделку не хватило.

— Нам помогают многие предприятия, да и мы сами выходим трудиться на общественных началах, бухгалтерия например, красит, сами проводим субботники. К концу лента мы много сделаем работ за свой уже счет. Для такого здания, 22 миллиона — это капля, на полный ремонт нужно намного больше. Работ по объекту проведено намного больше, чем затрачено денег. Ведь школу нужно оборудовать техникой, компьютерами, всей необходимой электроникой, закупать сантехнику, мелочи для косметического ремонта, а это стоит колоссальных вложений, — прояснила ситуацию начальник отдела образования. Строительный мусор администрация не стала убирать, потому что строительные отходы оказались под снегом, поскольку работы велись в осенне-зимний период и в дальнейшем, этот строительный материал действительно хотели использовать на отсыпку тех же Нефтекамских дорог, в качестве подложки. Но из-за резонанса, и давления надзорных органов, подрядчику пришлось все вывезти, — рассказали в администрации.

Мусор с территории школы вывезли