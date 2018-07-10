Трехлетней жительнице Британии сделали протез глаза из собственного жира

Наполовину незрячая девочка Майя из Великобритании получила новый протез глаза, сделанный из ее собственной жировой ткани. Таким образом, малышка стала первой в стране, кому сделали подобную операцию. Историю семьи Хоксвелл рассказало издание The Daily Mail.

Источник фото: Lauren Burrows

Майя Хоксвелл стала первым человеком в Великобритании, которому сделали протез глаза из собственного жира. Девочка родилась слепой на один глаз. Диагноз микрофтальмия* Майе поставили спустя три дня после рождения.

«Как только я ее увидела, сразу поняла, что здесь что-то не так», — рассказала мать трехлетней Майи.

В первый год жизни ей поставили обычный протез. Но из-за тяжести он деформировал лицо малышки, оно выглядело несимметричным. Тогда врачи решили взять миллиметровую прослойку жира с ее живота и использовать его в качестве материала нового глаза. Это довольно редкая операция и применяется только, если другие способы не подходят.

Источник фото: facebook.com Майя успела перенести 10 операций до того, как хирурги предложили новое решение проблемы. Мать говорит, что если бы они не решились на революционную операцию, лицо девочки опустилось бы вниз под тяжестью искусственного глазного яблока. К тому же это было причиной нескольких инфекций у ребенка.

Девочке предстоит заменять протез каждые два года из-за естественного роста.

Мать Майи уже запустила кампанию по сбору денег на лекарства и уход за дочерью.

Источник фото: телеканал «360»

Планируется, что замена будет готова к моменту, когда девочка пойдет в школу. Сейчас Майе три года, она не стесняется улыбаться и выглядит жизнерадостным ребенком, несмотря на то, что всю жизнь будет оставаться слепой на один глаз.

*Микрофтальмия — аномалия, при которой у человека с рождения недоразвит один или оба глаза. Орган слишком маленький либо вообще отсутствует.

Ранее стало известно об истории восьмилетней тезки британской Майи, которая тоже родилась инвалидом. Девочка из Сирии вынуждена была передвигаться на протезах из труб и консервных банок. О ней узнали через соцсети, в итоге девочка получила новые протезы.