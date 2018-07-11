В лагере «Дружба» под Волгоградом заработала смена «Полицейский кадет» 

В лагере «Дружба» Дубовского района Волгоградской области заработала смена «Полицейский кадет». На отдых приехали ребята из полицейских классов и те, которые мечтают служить в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы регионального МВД, для детей запланированы спортивные мероприятия, курсы по изучению уставов военной службы и Закона о полиции, а также творческие соревнования и военно-патриотические игры. Помимо обучающей программы ребят ждут встречи с полицейскими-инструкторами, мастерами спорта, которые покажут им приемы борьбы, виды захватов для задержания преступников. К школьникам уже приезжали сотрудники центра кинологической службы со своими питомцами, отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков, эксперты-криминалисты. Вместе с работниками ГАИ ребята смогли изготовить защитные элементы на одежду. Авторов трёх лучших работ инспекторы ГИБДД прокатили на патрульном автомобиле. Кроме того, кадеты упражнялись в управлении велосипедом на трассе для фигурного вождения двухколесным транспортом.