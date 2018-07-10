Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ульяну Исакову

25 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ульяны Исаковой из Нижнего Новгорода. У девочки врожденная патология: синдром Шерешевского — Тёрнера. Это генетическое заболевание, вызывающее низкорослость. Для того чтобы Ульяна могла расти и развиваться, ей необходима специальная гормональная терапия препаратом растан. Девочку, оставшуюся без родителей, воспитывает бабушка. Покупать дорогое лекарство она не в силах.