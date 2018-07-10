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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ульяну Исакову
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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ульяну Исакову 

Вести.Ru 54 минуты назад
25 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ульяны Исаковой из Нижнего Новгорода. У девочки врожденная патология: синдром Шерешевского — Тёрнера. Это генетическое заболевание, вызывающее низкорослость. Для того чтобы Ульяна могла расти и развиваться, ей необходима специальная гормональная терапия препаратом растан. Девочку, оставшуюся без родителей, воспитывает бабушка. Покупать дорогое лекарство она не в силах.
Рады сообщить: вся необходимая сумма (483 693 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 240 383 руб. 46 214 руб. собрали телезрители ГТРК «Нижний Новгород». 204 387 руб. собрали читатели rusfond.ru и ria.ru. Всего собрано 490 984 руб. Бабушка Ульяны благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
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