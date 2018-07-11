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Свадебный фотограф избил жениха за намерение жениться на несовершеннолетней
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Свадебный фотограф избил жениха за намерение жениться на несовершеннолетней 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Онур Альбайрак, 44-летний свадебный фотограф из турецкого города Антальи отказался фотографировать свадьбу, узнав о том, что невеста несовершеннолетняя — ей всего 15 лет.
Несмотря на то что жених настаивал на фотосессии («Я тебе дал деньги, ты и снимай»), Онур отказался, заявив, что не хочет участвовать в противозаконной деятельности. Между мужчинами завязалась драка. Поскольку на сторону фотографа встали еще видеооператор и его ассистент, победа в драке осталась за ним — жениху разбили нос.
Об этом инциденте Онур Альбайрак написал в социальной сети и сразу же набрал множество откликов.
— Мне звонят множество людей и поддерживают меня. Однако ни я, ни жених не стали обращаться в суд. И я не знаю, состоялось ли бракосочетание, — заявил фотограф.
В настоящий момент на территории Турции официально запрещено вступать в брак до 18 лет, однако, если есть согласие семей обоих сторон, то возрастная планка опускается на год — до 17 лет.
Несмотря на закон, некоторые мужчины берут в жены несовершеннолетних. В основном эти браки заключаются между турками и юными сирийскими беженками.
— Но я не хочу в этом участвовать, — заявил Онур Альбайрак. — Главное, я смог поднять эту проблему и о ней заговорили. Мне написали более 15 тысяч незнакомых людей слова поддержки, и я еще больше уверился в том, что поступаю правильно!
Отдыхом в Турции сейчас никого не удивишь. Да что уж там — турецкие курорты за последние годы стали нам как «родные». Многие бывали там не единожды. Это удобно (лететь около 3 часов до Анталии) и недорого. Однако, до сих пор не все знают, как нужно себя вести в мусульманской стране (далее…)
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