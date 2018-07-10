Мои года-мое богатство. Екатерине Васильевне исполнилось 95 лет

Мои года-мое богатство. Екатерине Васильевне исполнилось 95 лет В нынешнем году свой 90-летний юбилей в Сосновском районе отмечают около 40 человек. Встречающих 95-летие — единицы.

Уходят ветераны, а ведь каждый из них хранит свои бесценные воспоминания о том, как жила наша страна в былые годы. Пусть похожи их судьбы в главном, в чем-то — совершенно уникальны, как уникален и неповторим каждый человек.

В июне 95 лет исполнилось жительнице поселка Екатерине Васильевне Моисеевой . Поздравить юбиляршу, пожелать ей здоровья и всяческого добра в уютный дом на улице Калинина пришли представители Управления социальной защиты населения и районной Администрации Н. Б. Сайманова и О. А. Седова. Как водится, с подарками и цветами, письмами от президента РФ В. В. Путина и руководства района. Екатерина Васильевна рада и гостям, и вниманию. В столь почтенном возрасте она сохраняет ясный ум и завидную память. Вот только слух и зрение подводят, принося бабушке большие огорчения. Младшая дочь Валентина буквально не отходит от мамы, окружая её постоянной заботой.

Нелегкая судьба выпала нашей героине, главное испытание — Великая Отечественная война. Катя была младшей из детей в виткуловской семье Хаевых. Четверо сыновей помогали отцу в собственной кузнице, а три дочери хлопотали по хозяйству. Уже в 15 лет невысокую хрупкую девчушку приняли в артель, где она старательно осваивала специальность насекальщицы, равняясь на передовиков производства.

Война нарушила привычную жизнь селян, принесла горе и лишения в каждую семью. У Екатерины не вернулись с фронта два брата, Михаил и Иван, Константин пришел инвалидом. Им же — женщинам, подросткам, детям и старикам — приходилось выживать и работать в тылу, не жалея себя, для Победы. Суровой осенью и зимой 1941 юные девчонки рыли окопы возле Батурихи, падая от усталости, замерзшие, полуголодные. Сталь для виткуловской кузницы из Павлова таскали на себе, зимой волокли на санках, да старались нагрузить побольше, чтобы заработать. Рассчитывая только на свои силы и выносливость, девчата таскали из леса для кузнечных печей торф и дрова. А после смены рабочие помогали колхозникам убирать урожай, работали на сенокосе, жатве, молотьбе. Трудно представить, что пришлось им вынести, сколько пережить.

Пайка хлеба в 400 граммов, выдаваемая в артели, не спасала от голода. Чтобы прокормиться, выменивали на еду купленную до войны одежду, хранящуюся в сундуке. А когда вещи закончились, ничего стоящего в доме не осталось, Екатерина вместе с племянниками научилась мастерить из липовой коры решета, которые обменивала на картошку, обходя по выходным дням деревни Сосновского и Вачского районов.

После войны Екатерина Васильевна трудилась в Сосновском «Металлисте» насекальщицей. Вышла замуж, с мужем Борисом Николаевичем они прожили более полувека, вырастили славных детей, дочерей Александру и Валентину, сыновей Николая и Георгия. Сегодня она богатая бабушка — у неё семеро внуков, восемь правнуков, две праправнучки — одну из них, недавно родившуюся в Иванове, назвали Катей.

Каков секрет долголетия от нашей юбилярши? Нет тут никакого секрета: привычка трудиться и огромное жизнелюбие. Пожелаем Екатерине Васильевне, большой труженице и замечательному человеку здоровья, любви и благодарности от близких, теплой осени жизни.

Автор: Елена Пискунова

Фото: Бориса Климова

Источник: «Сосновский вестник»