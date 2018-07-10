«Отличная замена розовому фламинго»: Дэвид Бекхэм загорает на надувном павлине

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм отлично проводит время после завершения карьеры. Мужчина много времени посвящает семье, но не забывает также и о личных желаниях. Недавно в сеть попало фото брутального спортсмена, загорающего в бассейне на надувном павлине.

Слухи о скором расставании четы Бекхэмов регулярно появляются в прессе, но неизменно опровергаются очередным семейным снимком влюбленных Виктории и Дэвида. Кто-то из поклонников говорит, что их брак давно изжил себя и напоминает скорей партнерство двух бизнесменов, кто-то же по-прежнему уверен, что британская чета — это пример идеальной семьи. Но что бы там ни было, недавно успешный дизайнер и бывший спортсмен отпраздновали 19-ю годовщину свадьбы, публично признавшись друг другу в любви. А на днях в Инстаграм-аккаунте Виктории появилось довольно забавное фото ее мужа, загорающего в плавках, полулежа на надувном павлине.

«Он продолжает говорить мне, что возвращается домой, и я начинаю ему верить!», — подписала публикацию миссис Бекхэм, давая понять, что супруг где-то отдыхает без нее. Впрочем, поклонники экс-перчинки от души посмеялись из-за забавного снимка брутального мачо, отметив также, что даже лежа на нелепом павлине он выглядит невероятно притягательно. «Я бы рядом с ним позагорала. Какой мужчина!» «Какой же он шикарный! Даже верхом на этой курице» «Отличная замена розовому фламинго» «Забавный снимок! Но какой же сексуальный!» «Дэвид все еще крут! Аж мурашки по коже от вида его торса»

Напомним, что Дэвида недавно упрекали в равнодушии, которое он проявляет к играм мундиаля. Интернет-пользователи уверены, что спортсмен слишком далеко ушел от спорта в своей повседневной жизни и предпочитает теперь абсолютно иной род деятельности, оставив футбол навсегда в прошлом. Сам же Бекхэм никак не оспаривает данное предположение фанатов.