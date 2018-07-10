16 фотографий, которые сделали как будто на другой планете

1. Автомобиль-единорог из будущего (верхнее фото)

Иногда мы видим настолько странные вещи, что с трудом верим собственным глазам. Хорошо, что мы живём в то время, в которое, если происходит что-то интересное, это практически всегда попадает в объектив чьего-нибудь смартфона. Вот собрали для вас несколько сюрреалистических и трудно объяснимых фотографий, снятых как будто на другой планете.

2. Домашние питомцы бывают разные 3. Космическая медуза 4. Модные причёски бывают очень неожиданными 5. «Такую ярко-голубую ягоду я купил на рынке. Кто-нибудь знает, что это? 6. „Что это? Почему? Зачем?“ 7. „Кто все эти люди и куда они едут?“ 8. Рыбкам тоже нужны прогулки на свежем воздухе 9. Помидор или клубника? 10. В параллельной вселенной машины тоже любят искупаться 11. Дверь в Нарнию 12. На другой планете собаки будут вести себя, как кошки 13. А кошки будут вести себя, как люди 14. Машины будут выглядеть как-то так 15. Руки будет сложно отличить от ног 16. И даже торты начнут оживать на глазах

Вы когда-нибудь видели что-то настолько же странное? Напишите нам в комментариях.