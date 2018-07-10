Внебрачные дети звезд, о которых вы, скорее всего, не знали

Этта (дочь Джеки Чана)

Примерно 20 лет назад на конкурсе «Мисс Азия», где Джеки был членом жюри, у актера завязался роман с победительницей Элейн У Цили. Актер на три месяца бросил семью. Плодом любви Элейн и Джеки стала их дочь Этта. По словам друзей Чана, Джеки настаивал на аборте. Когда он вернулся к жене, она простила его, но при условии, что он никогда не будет видеться с дочерью и Элейн.

В 2011 году, через пару недель после серебренной свадьбы, репутация Арни как примерного семьянина рухнула в один миг. Шварценеггер признался жене в том, что у него и их домработницы есть сын Джозеф, которому на тот момент было уже 10 лет. Жена актера так и не смогла простить измену и подала на развод. Арни общается с Джозефом, и у них хорошие отношения.

Несмотря на то, что Чак Норрис был образцом добропорядочного семьянина, в 2004 году актер шокировал общественность заявлением о том, что у него есть дочь, о которой он узнал в 90-х годах. Актеру сказали, что у него есть дочь Дина, когда ей было 26 лет. Помимо нее, у Норриса есть еще четверо детей от двух браков. Трогательная встреча отца и дочери не разочаровала обоих.

Любвеобильный австралийский актер известен своими похождениями. Когда Мел находился в браке, у него завязался роман с американской пианисткой Оксаной Григорьевой , после чего у пары родилась дочь Люсиль.

Узнав об этом, законная упруга Гибсона подала на развод. Как выяснилось, их роман развивался за спиной жены около 10 лет. В итоге Мел и Оксана рассталась с взаимными обвинениями. Григорьева подала в суд, обвинив Гибсона в домашнем насилии. Суд запретил актеру видеться с бывшей возлюбленной и их общей дочерью.

Внебрачная дочь Рэя Чарльза

Великий музыкант особенно отличился своей плодовитостью. Из 12 наследников Рэя Чарльза лишь 3 были рождены в официальном браке. Известно, что музыкант признал всех детей своими. Перед смертью он завещал каждому из отпрысков по миллиону долларов.