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Дело о покушении на убийство возбудили после трехдневного истязания девочки матерью в Москве
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Дело о покушении на убийство возбудили после трехдневного истязания девочки матерью в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после покушения москвички на убийство родной дочери, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
«По данным следствия, многодетная мать, проживающая в квартире жилого дома на ул. Липчанского, разозлившись на ребенка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки. Кроме того, наказав, не выпускала ее из дома последующие два дня. Когда девочку выпустили погулять, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — сказала собеседница агентства.
Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Следователи допросят родных, соседей и знакомых детей, чтобы выяснить, в каких условиях жил и воспитывался ребенок. Также мать потерпевшей проверят на привлечение к ответственности за ненадлежащее воспитание.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в квартире на ул. Липчанского 47-летняя безработная женщина три дня не выпускала дочь из дома, била и резала ее ножами и ножницами. Девочка находится в больнице, у нее диагностированы открытая травма груди, пневмоторакс, колото-резаные раны лопатки, ссадины и ушибы по всему телу.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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