Дело о покушении на убийство возбудили после трехдневного истязания девочки матерью в Москве

«По данным следствия, многодетная мать, проживающая в квартире жилого дома на ул. Липчанского, разозлившись на ребенка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки. Кроме того, наказав, не выпускала ее из дома последующие два дня. Когда девочку выпустили погулять, она обратилась за помощью в правоохранительные органы . В настоящее время 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — сказала собеседница агентства.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Следователи допросят родных, соседей и знакомых детей, чтобы выяснить, в каких условиях жил и воспитывался ребенок. Также мать потерпевшей проверят на привлечение к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в квартире на ул. Липчанского 47-летняя безработная женщина три дня не выпускала дочь из дома, била и резала ее ножами и ножницами. Девочка находится в больнице, у нее диагностированы открытая травма груди, пневмоторакс, колото-резаные раны лопатки, ссадины и ушибы по всему телу.