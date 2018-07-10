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Истязала ножами и ножницами: в Москве мать три дня издевалась на дочерью-подростком
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Истязала ножами и ножницами: в Москве мать три дня издевалась на дочерью-подростком 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительницу Москвы подозревают в насилии над собственной несовершеннолетней дочерью. По данным следствия, женщина три дня не выпускала девочку из дома, избивала и истязала ножами и ножницами.
На данный момент девочка находится в больнице. Сообщение в полицию поступило 9 июля. В отдел обратилась сама пострадавшая. 13-летняя девочка сообщила, мать уже несколько дней злоупотребляла алкоголем и не выпускала ее из дома.
Ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. У пациентки обнаружены многочисленные телесные повреждения. Ее состояние оценивается как состояние средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет mskagency.ru.
Напомним, что в Нижнем Новгороде за организацию заказного убийства перед судом ответит местная жительница. Женщина попросила несовершеннолетнего сына расправиться со своим соседом по коммунальной квартире.
Фото: pixabay.com
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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