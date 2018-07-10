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Пьяная москвичка устроила трехдневную пытку для 13‐летней дочери
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Пьяная москвичка устроила трехдневную пытку для 13‐летней дочери 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правоохранители вызволили 13‐летнюю девочку после трех дней истязаний от пьяной матери в Москве. Ученицу интерната заперли дома, били, резали ножами и ножницами. Об этом сообщило агентство «Москва».
Пострадавшая находится в больнице. Отмечается, что у пациентки обнаружили пневматорекс, открытую травму груди, порезы и ушибы по всему телу. Она находится в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести.
Полицейские задержали 47-летнюю подозреваемую и пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. В органы обратилась сама девочка 9 июля и рассказала, что уже три дня мама много пьет, бьет и мучает ее. Во время обыска квартиры изъяли предполагаемые орудия пыток — 11 ножей и четыре пары ножниц, окровавленное полотенце и наволочку.
По результатам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.
Вооруженные грабители подвергли пыткам семилетнего мальчика в его собственном доме в Техасе (США). Воры держали мальчика в ванне с кипящей водой, чтобы найти драгоценности и деньги в доме.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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