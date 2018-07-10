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Мособлдума в августе рассмотрит законопроект о бесплатном проезде по Москве для пожилых
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Мособлдума в августе рассмотрит законопроект о бесплатном проезде по Москве для пожилых 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Московская областная дума в середине августа рассмотрит законопроект о предоставлении бесплатного проезда пожилым жителям Подмосковья в московском транспорте, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
По просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.
«Были внесены необходимые изменения в бюджет, теперь требуется принятие изменений в закон Московской области, туда будут внесены поправки, сейчас они готовятся. Мы соберемся на внеочередное заседание в середине августа», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что вопрос о транспортной льготе требует администрирования, взаимодействия министерств и ведомств, государственных и коммерческих предприятий, поэтому организация предоставления бесплатного проезда в столичном транспорте потребует времени.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа этого года. В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.
Мособлдума 5 июля приняла закон о бесплатном проезде в пригородных электричках для подмосковных пенсионеров. Кроме того, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.
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