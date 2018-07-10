В период ЧМ родители Башкирии стали чаще называть детей именами футболистов

В последние дни в Башкирии все чаще стали называть новорожденных мальчиков Артемами, Сергеями и Андреями, сообщили UFA.AIF.RU в Госкомюстиции РБ.

Связано ли это с проходящим в стране Чемпионатом мира по футболу и ставшими в одночасье популярными игроками сборной, сотрудники ведомства наверняка не берутся сказать, однако отмечают, что некоторые «футбольные имена» действительно стали популярны.

«Юных граждан, названных за последние дни Артёмом, Сергеем Андреем , в Башкирии стало действительно больше, — комментирует ведущий специалист-эксперт отдела правового и организационного обеспечения отделов ЗАГС Госкомюстиции РБ Алия Сатаева. — Видимо, родители называют своих мальчиков в честь Артёма Дзюбы, Сергея Игнашевича и Андрея Головина — игроков футбольной команды страны.