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В период ЧМ родители Башкирии стали чаще называть детей именами футболистов
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В период ЧМ родители Башкирии стали чаще называть детей именами футболистов 

АиФ-Уфа 36 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В последние дни в Башкирии все чаще стали называть новорожденных мальчиков Артемами, Сергеями и Андреями, сообщили UFA.AIF.RU в Госкомюстиции РБ.
Связано ли это с проходящим в стране Чемпионатом мира по футболу и ставшими в одночасье популярными игроками сборной, сотрудники ведомства наверняка не берутся сказать, однако отмечают, что некоторые «футбольные имена» действительно стали популярны.
«Юных граждан, названных за последние дни Артёмом, Сергеем и Андреем, в Башкирии стало действительно больше, — комментирует ведущий специалист-эксперт отдела правового и организационного обеспечения отделов ЗАГС Госкомюстиции РБ Алия Сатаева. — Видимо, родители называют своих мальчиков в честь Артёма Дзюбы, Сергея Игнашевича и Андрея Головина — игроков футбольной команды страны.
Отметим, в Казани родители назвали своего новорожденного сына в честь аргентинского нападающего Лео Месси.
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Женский форум
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