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Ульяновский «ЗЖБИ-4» задолжал работникам более 5 миллионов рублей
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Ульяновский «ЗЖБИ-4» задолжал работникам более 5 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Заволжского района Ульяновска выявила образовавшийся долг по зарплате перед сотрудниками одной из местных компаний, сообщает ulpravda.ru.
С осени минувшего года до весны нынешнего руководство АО «Завод железобетонных изделий-4» задерживало выдачу заработной платы 117 сотрудникам. У организации накопился долг — более 5 млн рублей.
В связи с этим прокурор направил в суд в защиту интересов трудового коллектива соответствующие заявления. Генеральному директору фирмы внесено представление об устранении нарушений.
По состоянию на июль долг частично погашен.
Фото: pixabay.com
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