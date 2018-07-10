Ульяновский «ЗЖБИ-4» задолжал работникам более 5 миллионов рублей

Прокуратура Заволжского района Ульяновска выявила образовавшийся долг по зарплате перед сотрудниками одной из местных компаний, сообщает ulpravda.ru

С осени минувшего года до весны нынешнего руководство АО «Завод железобетонных изделий-4» задерживало выдачу заработной платы 117 сотрудникам. У организации накопился долг — более 5 млн рублей.

В связи с этим прокурор направил в суд в защиту интересов трудового коллектива соответствующие заявления. Генеральному директору фирмы внесено представление об устранении нарушений.

По состоянию на июль долг частично погашен.

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