Десятки домов останутся без воды в Челябинске 11 июля

Жители нескольких десятков домов в Калининском и Тракторозаводском районах Челябинска останутся без холодной воды из-за аварийных работ 11 июля, сообщают в пресс-службе городской администрации.

С 9 часов до полуночи в связи с ремонтом у дома № 103 на улице Братьев Кашириных не будет водоснабжения по следующим адресам:

ул. Молодогвардейцев, 51/1, 57/2, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 64А, 64Б, 65, 66, 66А, 66Б, 68, 68А, 68Б, 68В, 68Г, 68Д, 70, 70А, 70Б, 70В, 70Г;ул. Ворошилова, 51, 53, 53А, 53Б, 53В, 55, 55А, 55Б, 57, 57А, 57Б, 57В;ул. 250-летия Челябинска, 1, 1А, 1Б, 5, 5А, 5Б, 7, 9;ул. Братьев Кашириных, 88, 90, 92, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 104Б, 105, 105Б, 106, 106А, 107, 107А, 107Б, 107БК1, 107В, 108, 108А, 108Б, 110, 110Д, 129, 129Б, 129В;ул. Университетская Набережная, 38, 40;ул. Солнечная, 70, 72, 74;ул. 40-летия Победы, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49.

С 9 до 20 часов на время замены задвижек останутся без воды жители следующих домов в Тракторозаводском районе:

ул. Грибоедова, 30А, 37, 38, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 44, 35, 36;ул. Крылова, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20;ул. Артиллерийская, 80, 101;ул. Салютная, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;ул. Горького, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25.

Горожан просят заранее сделать необходимые запасы воды.