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Депутат Римма Каменова приглашает граждан к себе на прием
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Депутат Римма Каменова приглашает граждан к себе на прием 

Каховка 29 минут назад
Фото: Каховка
Завтра, 11 июля, депутат округа Зюзино, директор ТЦСО «Зюзино» Римма Каменова приглашает граждан к себе на прием.
Желающие найти пути решения наболевших проблем зюзинцы смогут обсудить их с Р. Каменовой в ГБУ ТЦСО «Зюзино» (Одесская, д.9, к.1) с 17.00 до 19.00.
«Так получилось, что по долгу службы я провожу прием жителей почти каждый день. Обращаются, разумеется, преимущественно по вопросам социального обслуживания и поддержки. И уже сложно отделить одно от другого — когда я провожу прием как депутат, а когда как директор центра социального обслуживания», — объясняет Р. Каменова.
Приветствуется предварительная запись по телефону 8-499-613-35-15.
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Женский форум
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