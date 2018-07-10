Депутат Римма Каменова приглашает граждан к себе на прием

Завтра, 11 июля, депутат округа Зюзино, директор ТЦСО «Зюзино» Римма Каменова приглашает граждан к себе на прием.

Желающие найти пути решения наболевших проблем зюзинцы смогут обсудить их с Р. Каменовой в ГБУ ТЦСО «Зюзино» (Одесская, д.9, к.1) с 17.00 до 19.00.

«Так получилось, что по долгу службы я провожу прием жителей почти каждый день. Обращаются, разумеется, преимущественно по вопросам социального обслуживания и поддержки. И уже сложно отделить одно от другого — когда я провожу прием как депутат, а когда как директор центра социального обслуживания», — объясняет Р. Каменова.

Приветствуется предварительная запись по телефону 8-499-613-35-15.