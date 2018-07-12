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Хавбек «Ниццы» Сери предпочел «Челси» и «Арсеналу» скромный «Фулхэм»
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Хавбек «Ниццы» Сери предпочел «Челси» и «Арсеналу» скромный «Фулхэм» 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник футбольного клуба французской Лиги 1 «Ницца» Жан-Микаэль Сери следующие четыре сезона проведет в чемпионате Англии. 26-летний хавбек будет играть за лондонский «Фулхэм», с которым он подписал индивидуальное соглашение. Цена вопроса — от 35 до 40 млн евро.
"Ницца" хотела выручить за игрока из Кот-д'Ивуара 40 млн евро. При этом на полузащитника претендовали такие гранды английской премьер-лиги, как «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити». НЕ вполне ясно, почему ивуарицец предпочел куда более скромный «Фулхэм», вполне возможно, что его привлек стабильный долгосрочный контракт: соглашение с лондонским клубом рассчитано на 4 года с опцией продления еще на сезон.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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