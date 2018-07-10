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Адмиралтейский пруд превратят в жемчужину Казани
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Адмиралтейский пруд превратят в жемчужину Казани 

Казанский Портал 24 минуты назад
Адмиралтейский пруд. Фото: instagram.com/mironov_kzn  В Казани приступили к строительству очистных сооружений на Адмиралтейском пруду. Именно они будут выполнять основную функцию экореабилитации водоема.
Сначала воду из пруда будут очищать от всех нерастворимых примесей и промышленных осадков, затем — от бактерий и микроорганизмов. После вода будет обеззараживаться с помощью ультрафиолетового облучения и поступать обратно в водоем.
В ближайших планах дальнейшее развитие Адмиралтейского пруда. Заброшенный водоем превратят в жемчужину города, место встреч и прогулок, написал в инстаграме глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.
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