Юных вороновцев приглашают на познавательную программу

Фото: ДК «Дружба» архивное.

Юных жителей и гостей поселения Вороновское приглашают на познавательно развлекательную игровую программу «Покажите, расскажите!». Об этом сообщили представители Дома культуры «Дружба».

-В дни школьных каникул мы стараемся проводить для ребят различные познавательные мероприятия. В этот раз участникам придётся проявить воображение и смекалку, чтобы выполнить все наши задания. Кроме этого мы подготовили много сюрпризов. Приходите к нам, будет весело и интересно!— рассказали организаторы.

Игровая программа состоится в пятницу, 13 июля. Начало в 15.00