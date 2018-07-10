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Юных вороновцев приглашают на познавательную программу
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Юных вороновцев приглашают на познавательную программу 

Администрация поселения Вороновское 21 минуту назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: ДК «Дружба» архивное.
Юных жителей и гостей поселения Вороновское приглашают на познавательно развлекательную игровую программу «Покажите, расскажите!». Об этом сообщили представители Дома культуры «Дружба».
-В дни школьных каникул мы стараемся проводить для ребят различные познавательные мероприятия. В этот раз участникам придётся проявить воображение и смекалку, чтобы выполнить все наши задания. Кроме этого мы подготовили много сюрпризов. Приходите к нам, будет весело и интересно!— рассказали организаторы.
Игровая программа состоится в пятницу, 13 июля. Начало в 15.00
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