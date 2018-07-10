Без рентгена, но со «скорой» за 30 тысяч: родители годовалой девочки рассказали о проблемах в подмосковной больнице

Нет рентгена и «скорых»: с такой проблемой столкнулись родители годовалой девочки, которая получила травму руки, отдыхая на даче в поселке городского типа Тучково Московской области. Сначала они позвонили в скорую помощь, где сказали, что машин мало и быстрее приехать в городскую больницу самим. Но в горбольнице Тучково ничем помочь не смогли: там не оказалось рентгенолога, хотя рентгенаппарат есть.

Родителям девочки посоветовали везти ребенка в ближайший подмосковный город — Рузу — в 22 километрах от поселка, однако и здесь возникли сложности. Вот что рассказала Наталья, мама ребенка:

«Все началось со звонка в «скорую». Спросили, есть ли у нас машина, потому что «быстрее вы доберетесь сами, мы сейчас пока доедем до вас…» Хотя по городу Тучково десять минут на машине. Мы повезли дочку сами, приехали в тучковскую городскую больницу, зашли в приемное отделение, там нас встретила медсестра. Я просила пригласить врача, спрашивала, есть ли у них рентген, просила оказать какую-то помощь. Она сказала: «Рентген есть, рентгенолога нет, врача нет, езжайте отсюда в Рузу». До Рузы ехать 30-35 минут по ямам. Ничего не оставалось, мы отправились в городскую больницу в городе Руза, там была большая очередь, нас пропустили, сделали рентген, пригласили уже меня. [Врач] стал нам показывать снимок, говорить, что там просто кошмар, жуткий осколочный перелом плечевой кости, что нам нужно срочно садиться хоть на ракету и ехать в Москву в любую детскую городскую больницу. Я попросила его посмотреть еще раз внимательно, потому что ужасно испугалась. На что он мне сказал: «Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок на всю жизнь остался инвалидом с таким переломом, вам нужно в течение короткого времени оказаться в Москве. В Москву ехать 2,5 часа, если не попасть в пробку». Я спросила, наложат ли они какую-то повязку, как-то перебинтуют, зафиксируют руку, дадут обезболивающее. Нам говорили, что у них ничего нет. Когда мы сказали: «Пожалуйста, ну должен же у вас быть хоть кусочек бинта какого-то?», нам принесли кусок бинта, наложили повязку, муж успел спросить: может быть, нам нужно ехать на «скорой»? Доктор сказал: «Нет, на „скорой“ не получится, только если на платной». Он предложил нам воспользоваться их платной «скорой», видимо, есть какая-то такая услуга в рузской больнице за 30 тысяч рублей. Мы отказались, сели в свою машину и отправились в Москву в городскую детскую больницу Рошаля. Нас сразу проводили к травматологу. Я захожу с криками: «У нее там перелом, нам сказали, вот снимок!» Она, поглядывая на снимок, тут же говорит: «Нет тут даже близко того, что вы описываете». И, пока мы говорили, она уже вправила руку и объяснила, что это вывих, и на снимке это четко видно, хотя снимок сделан неграмотно, неправильная проекция. Она объяснила, что это вывих, так бывает у маленьких детей».

Business FM позвонила в тучковскую горбольницу. На вопрос, можно ли сделать рентген в приемной, ответили, что у них данное исследование не проводится:

— В больнице нет, в поликлинике рентген в микрорайоне.

— Она круглосуточная?

— До трех или до двух [работает].

Что касается бесплатной перевозки больного машиной скорой помощи из области в Москву, действительно получить ее непросто, говорит врач линейной бригады 45-й подстанции скорой помощи, бывший анестезиолог-реаниматолог Андрей Экслер:

— Если бы родители захотели переводить оттуда, им нужно было договариваться.

— Но договариваться все равно на платной основе?

— Скорее всего, да. Нет, можно через департамент. Ребенок — москвич?

— Да, ребенок отдыхал на даче.

— Тогда — в департамент здравоохранения Москвы обратиться, и, возможно, устроили бы перевозку так.

— А если нужна экстренная помощь и нет денег, умирать, что ли?

— Нет, они должны были в больницу принять в Рузе без всяких проблем. Естественно, там таких травматологов, может, нет.

— А такая ситуация везде со «скорыми»?

— Практически.

Получить оперативные комментарии в горбольницах Рузы и поселка Тучково не удалось. В обоих учреждениях Business FM сказали, что главврачи уехали в Минздрав