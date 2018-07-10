За истязание дочери и угрозу убийством осудили жительницу Куеды

38-летняя жительница Куеды признана судом виновной в истязании своей дочери и угрозе убийством, а также в неисполнении обязанностей по её воспитанию.

«С июля 2017 года по январь 2018 года женщина систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери, причиняя ей тем самым физические и психические страдания. При этом виновная осуществляла противоправные действия, которые её дочь воспринимала как угрозу убийством и опасалась её осуществления», — сообщили в пресс-службе СУ СКР Пермского края.

правоохранительные органы об издевательствах над ребёнком сообщили педагоги.