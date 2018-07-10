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За истязание дочери и угрозу убийством осудили жительницу Куеды
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За истязание дочери и угрозу убийством осудили жительницу Куеды 

АиФ Пермь 15 минут назад
Фото: АиФ Пермь
38-летняя жительница Куеды признана судом виновной в истязании своей дочери и угрозе убийством, а также в неисполнении обязанностей по её воспитанию.
«С июля 2017 года по январь 2018 года женщина систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери, причиняя ей тем самым физические и психические страдания. При этом виновная осуществляла противоправные действия, которые её дочь воспринимала как угрозу убийством и опасалась её осуществления», — сообщили в пресс-службе СУ СКР Пермского края.
В правоохранительные органы об издевательствах над ребёнком сообщили педагоги.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания.
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