Мэрилин Мэнсон раздел фаната на сцене

В Сеть попала видеозапись, на которой рок-музыкант Мэрилин Мэнсон требует от своего поклонника снять футболку с изображением группы Avenged Sevenfold.

Инцидент произошел еще 28 июня во время выступления Мэнсона на разогреве у этого коллектива на испанском фестивале Download Festival.

Во время своего выхода на сцену Мэрилин Мэнсон вызвал к себе нескольких фанатов из толпы.

Молодого человека в футболке Avenged Sevenfold он несколько раз попросил снять ее. «Это не моя группа. Это другая группа. Можешь надеть вот этот флаг вместо футболки», — предложил он юноше, который в конце концов подчинился.