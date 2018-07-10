Ещё
Мэрилин Мэнсон раздел фаната на сцене
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэрилин Мэнсон раздел фаната на сцене 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Сеть попала видеозапись, на которой рок-музыкант Мэрилин Мэнсон требует от своего поклонника снять футболку с изображением группы Avenged Sevenfold.
Инцидент произошел еще 28 июня во время выступления Мэнсона на разогреве у этого коллектива на испанском фестивале Download Festival.
Во время своего выхода на сцену Мэрилин Мэнсон вызвал к себе нескольких фанатов из толпы.
Молодого человека в футболке Avenged Sevenfold он несколько раз попросил снять ее. «Это не моя группа. Это другая группа. Можешь надеть вот этот флаг вместо футболки», — предложил он юноше, который в конце концов подчинился.
Ранее рэпер Кендрик Ламар объяснил свое поведение во время инцидента в конце мая, когда он упрекнул собственную фанатку за использование ей запретного расистского слова.
Газета.Ru: последние новости
Кот стал звездой интервью польского историка Фотограф Алан Диас скончался на 72-м году жизни СК проверяет обстоятельства гибели 20-летней звезды "Дома-2"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка42
Шведская модель поразила бесконечными ногами57
Врачи назвали основные привычки долгожителей8
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником27
«Ты главная, ты крутая!»: Пугачева о комплексах8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение