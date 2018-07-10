Технологические капсулы для сна в офисах набирают популярность

Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США, треть американцев не спят рекомендуемые семь часов в день. Это приводит к ряду проблем со здоровьем и ошибкам на работе. Недостаток сна обходится США в $411 миллиардов, что эквивалентно примерно 1,23 миллиона рабочих дней, потерянных из-за неэффективного сна.

Компании-гиганты вроде Google уже около десяти лет предоставляют сотрудникам помещения для сна, однако немногие пользуются этими преимуществами. В некоторых корпоративных культурах плохой сон — повод для гордости.

«Люди гордятся своим недосыпом. Сложно представить, как можно спать перед людьми, пока они усердно работают. Эта мысль не заслуживает уважения», — поделилась Сара Медник, профессор когнитивистики в Калифорнийском университете в Ирвайне и автор книги о преимуществах дневного сна.

Однако последние двадцать лет корпоративная культура медленно менялась. Архитектурная компания Eastlake Studio заявила о растущем спросе на проектирование тихих комнат для отдыха.

«Компании просто ищут места, где люди смогут перезарядиться. Определенно, изоляция от шума и дневной сон — то, что они хотят предлагать сотрудникам», — объяснил Том Зуровски, основатель Eastlake.

Тем не менее, практика сна в офисе все еще принимается не всеми. Люди придумывают интересные способы, чтобы вздремнуть в тайне от коллег — например, в машине, на лавочке в парке, в библиотеке или кофейне.

В других частях планеты к дневному сну на работе не относятся так скептически. По данным Фонда национального сна, в Китае, например, сотрудники после обеда засыпают на час за рабочим столом.

Тем не менее, спрос на места для дневного сна в офисе все же есть, и некоторые производители придумали для этого специальные капсулы.

Два европейских производителя продемонстрировали в прошлом году на выставке NeoCon в Чикаго новые капсулы для сна.

Французская компания Silence Business Solutions выпустила La Boite a Reve («коробку для снов») — деревянный «кокон для восстановления» за $19000. Звукоизолированная капсула без окон предлагает 12 световых и звуковых режимов, которые будут сопровождать пользователя во время 15-минутного перерыва. В коробке находится также маленькая, но удобная кровать.

NapQ — рабочая станция, которая превращается в диванный уголок. Фото: Терренс Антонио Джеймс / Chicago Tribune

В прошлом году «коробка для снов» дебютировала в Англии. Ее приобрели компании L’Oreal и OVH.

Финская компания Framery также представила капсулу для отдыха. В помещении стоимостью $20000 находятся два дивана, которые трансформируются в кровать.

Возможный недостаток: спящий человек находится у всех на глазах.

«Можно закрыть ее чем-то вроде занавесок, чтобы сотрудник почувствовал уединение», — предложил Саму Халлфорс, генеральный директор Framery, который начал разрабатывать капсулу для сна два года назад по просьбе клиентов.

Халлфорс утверждает, что компания проводила самостоятельные исследования, чтобы создать лучшее помещение для пользователей.

Фото: The Guam Daily Post. NapQ

Пол Риттен, ведущий менеджер по развитию продукта в Hudson Everly и бывший футболист во Флоридском университете сам испытал «коробку для снов». Когда он закрыл за собой дверь, снаружи загорелся красный огонек, который говорил о том, что капсула занята.

Через несколько минут дверь открылась, и Риттен вышел с улыбкой на лице, впечатленный удобством капсулы.

Silence Business Solutions предлагает The Dream Box — кокон для восстановления с 12 типами освещения и звуковой атмосферой. Фото: Терренс Антонио Джеймс / Chicago Tribune

Риттен узнал о преимуществах дневного сна, когда играл в футбол во Флориде в середине 80-х под руководством тренера Чарли Пелла. Эту привычку он принес с собой в бизнес-мир.

Сейчас в его компании есть небольшая комната для отдыха с несколькими диванами, креслами и телевизором. Каждый день Риттен проводит там 15 минут.

«Мы приходим рано на работу; уходим домой поздно. Порой нужно несколько минут, чтобы перезарядиться, выключить свет и закрыть глаза», — поделился он.

И хотя Риттену понравилась капсула, ее цена ($19000) оказалась для него неподъемной.

«По сравнению с креслом с откидной спинкой, это дороговато. Мы можем позволить себе купить кресло за $400», — сказал он.

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