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В Доме культуры железнодорожников в САО пройдет отборочный тур конкурса красоты «Краса движения — 2018»
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В Доме культуры железнодорожников в САО пройдет отборочный тур конкурса красоты «Краса движения — 2018» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
13 июля в 18.00 в Ховринском Доме культуры железнодорожников пройдет отборочный тур конкурса красоты «Краса движения — 2018», организатором которого выступит Московский центр организации работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД».
В конкурсе примут участие сотрудницы компании ОАО «РЖД» из городов Тверь, Бологое, Вышний Волочек и Москва.
По результатам отборочного тура победительница отправится 30 июля в Санкт — Петербург, где и состоится финал конкурса «Краса движения — 2018».
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