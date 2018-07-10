В Доме культуры железнодорожников в САО пройдет отборочный тур конкурса красоты «Краса движения — 2018»

13 июля в 18.00 в Ховринском Доме культуры железнодорожников пройдет отборочный тур конкурса красоты «Краса движения — 2018», организатором которого выступит Московский центр организации работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД»

В конкурсе примут участие сотрудницы компании ОАО «РЖД» из городов Тверь, Бологое, Вышний Волочек и Москва.

По результатам отборочного тура победительница отправится 30 июля в Санкт — Петербург, где и состоится финал конкурса «Краса движения — 2018».