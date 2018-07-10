«Милан» из-за долгов обретет нового хозяина

Итальянский футбольный клуб «Милан» может обрести нового владельца из-за имеющихся финансовых проблем. Действия нынешних владельцев «россонери» из Китая привели к образованию долгов на общую сумму в 32 миллиона евро.

Хозяин " Милана" Ли Юнхун не смог вовремя выплатить инвестиционной корпорации Elliot Management долг, в результате чего компания приняла решение сменить состав совета директоров. Как сообщает Russia Today со ссылкой на Football Italia, одну из должностей может занять бывший игрок клуба Паоло Мальдини . Ему предлагается пост технического директора.

Напомним, что из-за образовавшейся финансовой нестабильности, «Милан» был отстранен от участия в еврокубках сроком на два ближайших сезона.