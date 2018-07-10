Отличники семейной жизни из Куркина получили награды за любовь и верность

В честь Дня семьи, любви и верности супружеские пары Северо-Западного округа были приглашены на праздничный концерт в Культурный центр «Салют» . Отличникам семейной жизни вручили награды за любовь и верность. Среди награждаемых были многодетные супруги из района Куркино — Алевтина и Владислав Савельевы , а также Лариса и Максим Первозванские — Желаю вам долгих и счастливых лет совместной жизни, благополучия, любви и, конечно, здоровья, — сказал префект СЗАО Алексей Пашков , награждая многодетные пары и супругов, прожившие в браке более 25 лет. По словам префекта, по статистике, сегодня в Москве значительно снизилось количество разводов и увеличилось число зарегистрированных браков.