Твердая пища помогает младенцам крепче спать по ночам 

Исследование показало, что после употребления твердой пищи малыши лучше спят.
В следующий раз, когда ваш ребёнок протянет ручки к твердой пище, которую вы сами употребляете, у вас может появиться желание дать ему немного попробовать. Статистика показывает, что две трети молодых родителей страдают от слишком чуткого сна маленьких детей.
И вот теперь стало известно, что употребляющие твердую пищу младенцы спят лучше. Речь идёт о малышах, которым твердые продукты питания дают на раннем этапе жизни, к примеру в возрасте всего трех месяцев. Выяснилось, что такие малыши демонстрируют существенные улучшения качества ночного сна по сравнению с детьми, которые начинают употреблять твердые продукты питания значительно позже.
Твёрдая пища позволяет малышу спать в среднем на 17 минут дольше в день и реже просыпаться по ночам. Впрочем, не совсем понятно, каким образом это сочетается с рекомендациями ВОЗ, которые призывают матерей кормить малышей грудным молоком вплоть до шестимесячного возраста, а в некоторых странах мира женщин призывают кормить детей грудью вплоть до года.