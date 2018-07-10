Твердая пища помогает младенцам крепче спать по ночам

Исследование показало, что после употребления твердой пищи малыши лучше спят.

В следующий раз, когда ваш ребёнок протянет ручки к твердой пище, которую вы сами употребляете, у вас может появиться желание дать ему немного попробовать. Статистика показывает, что две трети молодых родителей страдают от слишком чуткого сна маленьких детей.

И вот теперь стало известно, что употребляющие твердую пищу младенцы спят лучше. Речь идёт о малышах, которым твердые продукты питания дают на раннем этапе жизни, к примеру в возрасте всего трех месяцев. Выяснилось, что такие малыши демонстрируют существенные улучшения качества ночного сна по сравнению с детьми, которые начинают употреблять твердые продукты питания значительно позже.