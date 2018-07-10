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«Земля смеется цветами»: о разнообразии мира растений расскажут в Митине
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«Земля смеется цветами»: о разнообразии мира растений расскажут в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Эколого-развлекательную программу «Земля смеется цветами», в которой расскажут о многообразии цветов, особенностях их роста, цветения и опыления, проведут на Пятницком шоссе района Митино в четверг, 12 июля.
— В литературной гостиной пройдет показ музыкально-электронного ресурса «Цветы России», из которого можно будет узнать о лечебных свойствах цветов, их использовании в парфюмерной и пищевой промышленности, — отметили организаторы программы.
В рамках программы состоится викторина, танцевальная разминка и творческая мастерская.
Всех желающих ждут в 11.00 по адресу: Пятницкое шоссе, дом 16/1. Вход свободный.
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