«Земля смеется цветами»: о разнообразии мира растений расскажут в Митине

Эколого-развлекательную программу «Земля смеется цветами», в которой расскажут о многообразии цветов, особенностях их роста, цветения и опыления, проведут на Пятницком шоссе района Митино в четверг, 12 июля.

— В литературной гостиной пройдет показ музыкально-электронного ресурса «Цветы России», из которого можно будет узнать о лечебных свойствах цветов, их использовании в парфюмерной и пищевой промышленности, — отметили организаторы программы.

В рамках программы состоится викторина, танцевальная разминка и творческая мастерская.

Всех желающих ждут в 11.00 по адресу: Пятницкое шоссе, дом 16/1. Вход свободный.