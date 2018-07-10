Отец Ефрем: говорить, что в Туве притесняют русскоязычных, — большое преувеличение

Недавнее письмо Виктора Молина, депутата Хурала представителей Кызыла, о якобы имеющейся в республике дискриминации по национальному признаку буквально взорвало спокойную летнюю жизнь Тувы. Логичную и насыщенную фактами отповедь выдали видные общественники — вчера было опубликовано открытое обращение, подписанное многими десятками заслуженных мастеров своего дела. Веское слово в поддержку мира и стабильности в республике было сказано отцом Алексеем, священником Кызыльской епархии.

Сегодня стало известно о позиции другого священника епархии — отца Ефрема. Он, рассказывая о своем опыте работе в Туве, отметил, что в отдельных районах человек может другому что-то обидное сказать. Но отец Ефрем пояснил и причину подобных случаев: «Хамское поведение, о котором мы говорим, может быть проявляться и у тувинца к тувинцу. Все это можно объяснить отсутствием культуры, которое не всегда нацелено на русских людей. Знаю, что глава республики Шолбан Кара-оол делает шаги в этом направлении, чтобы нормализовать эту сферу, призывая заниматься спортом, восстанавливая традиции предков».

Не увидел отец Ефрем и «клановости», о которой в своем письме к президенту РФ Владимиру Путину писал Виктор Молин. «На самом деле нет уверения, что русскому трудно пробиться по карьерной лестнице. Тувинцу добиться хорошего места так же сложно, как и русскому, чему был неоднократно свидетелем. Поэтому говорить, что притесняют русских — большое преувеличение», — написал в своем блоге священник.

Он признал, что «какой-то отток русских из республики существует», но причина, опять же, совсем иная, нежели те, про которых заявил Молин. «Русский человек приучен быть рабочим, и он готов поехать туда, где есть работа. Но по таким же мотивам и тувинцы уезжают из республики. Я общаюсь с прихожанами, у которых дети могут быть в Томске или Красноярске. Они там учились и остались там. Получается интересное явление: человек, получающий высшее образование за пределами Тувы, вполне может там остаться, зацепиться за рабочее место. Тем более, что русскоязычное население, как правило, имеет детей или родственников за Саянами. Они и перебираются туда вслед за детьми, чтобы воспитывать внуков», — описал свои наблюдения отец Ефрем.