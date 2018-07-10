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Писатель и актёр Андрей Ковалёв о жизненных колизиях, отношениях и Калининграде — в новой рубрике на «Клопс»
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Писатель и актёр Андрей Ковалёв о жизненных колизиях, отношениях и Калининграде — в новой рубрике на «Клопс» 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
«Клопс» совместно с известным калининградским писателем Андреем Ковалёвым запускает новый видеопроект — моноспектакли на самые разные темы.
Руководство по проживанию в таком удивительном городе, как Калининград, несколько текстовых карикатур на межличностные отношения, удачи и провалы, поджидающие нас каждый день, — об этом и многом другом автор рассуждает в своих ярких и лаконичных монологах.
Возможно, вы увидите в них себя, соседа по лестничной клетке или коллегу. Рассказы Ковалёва заставят открыть что-то новое в привычных вещах, улыбнуться, а иногда даже посмеяться. Или поплакать.
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