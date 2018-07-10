Ещё
5 вещей, о которых не надо думать, когда путешествуешь
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 вещей, о которых не надо думать, когда путешествуешь 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Отпуск — это прекрасная возможность забыться и по-настоящему отдохнуть вдали от надоевшей рутины рабочих дней. Чтобы по-настоящему насладиться своим отпуском, категорически запрещено думать о некоторых вещах!5 вещей, о которых не надо думать, когда путешествуешьДеньги
Наверняка, пока вы  планировали отпуск, вы примерно рассчитывали, сколько денег потратите на  перелеты, жилье и проживание; так к чему думать об этом во время путешествия,
когда можно просто наслаждаться жизнью, любоваться всем окружающим и просто
много улыбаться!? Вечные мысли о том, сколько денег уйдет у вас на обед или на  экскурсию попросту испортят вам весь отдых и не дадут окончательно расслабиться.
Возможно, лишний раз сэкономленные деньги лишат вас возможности попробовать
что-то необычное или увидеть своими глазами место, в которое вы влюбитесь раз и  навсегда.
Бытовые проблемы
Если у вас дома ремонт или на  работе завал — научитесь абстрагироваться от всего и всеми мыслями старайтесь отдаться только своему отпуску. Можете быть уверены в том, что без вашего
причастия дом не рухнет и компания не обанкротится, а все небольшие проблемы и  вопросы наверняка смогут подождать недельку-другую.
Отношения
Если отпуск для вас — это  способ отвлечься от тяжелого расставания, то отвлекайтесь по-настоящему, а не  думайте о том, как надо или не надо было поступать. Пейте вино, ходите босиком
по пляжу или от всей души танцуйте в лучшем клубе города, в общем, делайте что  угодно, только не убивайте свое настроение мыслями о неудавшихся отношениях и  сожалениями о былом. Оставляем все в прошлом и начинаем новую страницу жизни с незабываемого
путешествия!
Незнание языка
Даже если всю свою жизнь вы  потратили на изучение, например, английского языка, а оказавшись заграницей не  можете сказать ничего больше чем « Hello » и « How much? » — это  точно не повод для комплексов и страхов. Поверьте, вы далеко не единственный
человек в стране, который не может достаточно хорошо изъясняться на иностранном
языке, и если вы говорите с огромным количеством ошибок, никто не будет вас  осуждать и стыдить за это, даже наоборот, пойдут навстречу и помогут вам со  всем разобраться. К тому же, сейчас существует огромное количество переводчиков
и прочих вспомогательных приложений для смартфонов.
Социальные сети
Социальные сети — это прекрасно,
но если весь отдых вы будете смотреть в свой телефон, переписываться с друзьями
или листать бесконечный ленты твиттера и инстаграма — смысла от этого отпуска
не будет никакого, потому что вы вряд ли разглядите что-то большее, чем  светящийся экран, который спокойно можно разглядывать и сидя у себя дома.
Потому постарайтесь не подключаться к вай-фаю на каждом шагу, а телефон в руки
брать только для того, чтобы на память запечатлеть окружающую вас красоту. Читайте также: 6 городов России, где исполняются заветные желания 5 самых экстремальных развлечений по всему миру
Fraufluger.ru: последние новости
Чтобы не было стыдно: как не стоит одеваться вашему мужчине 5 "пыльных" оттенков, которые невероятно популярны этим летом Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Камилла Паркер-Боулз и другие на крестинах принца Луи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды20
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение