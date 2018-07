5 вещей, о которых не надо думать, когда путешествуешь

Отпуск — это прекрасная возможность забыться и по-настоящему отдохнуть вдали от надоевшей рутины рабочих дней. Чтобы по-настоящему насладиться своим отпуском, категорически запрещено думать о некоторых вещах!5 вещей, о которых не надо думать, когда путешествуешьДеньги

Наверняка, пока вы планировали отпуск, вы примерно рассчитывали, сколько денег потратите на перелеты, жилье и проживание; так к чему думать об этом во время путешествия,

когда можно просто наслаждаться жизнью, любоваться всем окружающим и просто

много улыбаться!? Вечные мысли о том, сколько денег уйдет у вас на обед или на экскурсию попросту испортят вам весь отдых и не дадут окончательно расслабиться.

Возможно, лишний раз сэкономленные деньги лишат вас возможности попробовать

что-то необычное или увидеть своими глазами место, в которое вы влюбитесь раз и навсегда.

Бытовые проблемы

Если у вас дома ремонт или на работе завал — научитесь абстрагироваться от всего и всеми мыслями старайтесь отдаться только своему отпуску. Можете быть уверены в том, что без вашего

причастия дом не рухнет и компания не обанкротится, а все небольшие проблемы и вопросы наверняка смогут подождать недельку-другую.

Отношения

Если отпуск для вас — это способ отвлечься от тяжелого расставания, то отвлекайтесь по-настоящему, а не думайте о том, как надо или не надо было поступать. Пейте вино, ходите босиком

по пляжу или от всей души танцуйте в лучшем клубе города, в общем, делайте что угодно, только не убивайте свое настроение мыслями о неудавшихся отношениях и сожалениями о былом. Оставляем все в прошлом и начинаем новую страницу жизни с незабываемого

путешествия!

Незнание языка

Даже если всю свою жизнь вы потратили на изучение, например, английского языка, а оказавшись заграницей не можете сказать ничего больше чем « Hello » и « How much? » — это точно не повод для комплексов и страхов. Поверьте, вы далеко не единственный

человек в стране, который не может достаточно хорошо изъясняться на иностранном

языке, и если вы говорите с огромным количеством ошибок, никто не будет вас осуждать и стыдить за это, даже наоборот, пойдут навстречу и помогут вам со всем разобраться. К тому же, сейчас существует огромное количество переводчиков

и прочих вспомогательных приложений для смартфонов.

Социальные сети

Социальные сети — это прекрасно,

но если весь отдых вы будете смотреть в свой телефон, переписываться с друзьями

или листать бесконечный ленты твиттера и инстаграма — смысла от этого отпуска

не будет никакого, потому что вы вряд ли разглядите что-то большее, чем светящийся экран, который спокойно можно разглядывать и сидя у себя дома.

Потому постарайтесь не подключаться к вай-фаю на каждом шагу, а телефон в руки

Потому постарайтесь не подключаться к вай-фаю на каждом шагу, а телефон в руки

брать только для того, чтобы на память запечатлеть окружающую вас красоту.