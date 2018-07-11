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Комитет ГД поддержал пакет законопроектов об ответственности за отказ от опровержения информации
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Комитет ГД поддержал пакет законопроектов об ответственности за отказ от опровержения информации 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за неисполнение требований о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации. Данное решение было принято на заседании комитета.
«В обеспечение соблюдения конституционного требования на распространение информации законным способом данным законопроектом предлагается установить соразмерную административную ответственность за отказ исполнить судебное решение, которым предписывается удалить незаконную информацию либо прекратить ее распространение», — говорится в пояснительной записке.
Первым законопроектом предлагается установить административную ответственность за неисполнение требования о прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее распространенной информации, — в первый раз предусматривается штраф для граждан в размере до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб. и для организаций — до 200 тыс. руб.
За игнорирование решения суда после привлечения к административной ответственности предусматривается повторное привлечение к административной ответственности с максимальным наказанием для граждан в виде административного ареста до 10 суток или обязательных работ до 120 часов, для должностных лиц — ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 часов и для организаций — штрафа до 200 тыс. руб. В пояснительной записке ко второму законопроекту отмечается, что административная санкция не всегда может обеспечить надлежащее исполнение положений законодательства.
«Поэтому проектом федерального закона предлагается внести дополнение, которым установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта», — следует из документа.
Таким образом, за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное физическим лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности за указанные правонарушения, предлагается установить штраф в размере до 50 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
За злостное неисполнение судебного акта представителем власти, государственным или муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации предлагается наказывать штрафом в размере до 200 тыс. руб., либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Авторами данных инициатив выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Грибов, Сергей Боярский и Дмитрий Вяткин, а также Михаил Емельянов от «Справедливой России».
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