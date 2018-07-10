Ещё
В ГД поддержали законопроект о штрафах за вовлечение подростков в участие в несанкционированных митингах
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ГД поддержали законопроект о штрафах за вовлечение подростков в участие в несанкционированных митингах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся комитетом-соисполнителем, поддержал законопроект, предусматривающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.
«Наш комитет всегда поддерживает законопроекты, которые связаны с несовершеннолетними, с их безопасностью, их защитой, когда есть угроза жизни. Законопроект направлен именно на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях», — сказала в ходе обсуждения законопроекта первый заместитель председателя комитета Ольга Окунева.
Проектом федерального закона предлагается установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрев в качестве административного наказания для граждан административный штраф в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.
Законопроектом предусматривается административный штраф для должностных лиц: от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Для юридических лиц — от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
При этом подчеркивается, что повторное совершение нарушения влечет повышенную административную ответственность. «Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию», — сообщается в пояснительной записке.
Агентство «Москва»: последние новости
Финалистами сценарного конкурса «Союзмультфильма» стали 28 человек МВД попросило изменить условия содержания служебных собак, лошадей и ослов Пьяная москвичка три дня истязала ножами и ножницами 13-летнюю дочь
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды20
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение