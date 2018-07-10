В ГД поддержали законопроект о штрафах за вовлечение подростков в участие в несанкционированных митингах

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся комитетом-соисполнителем, поддержал законопроект, предусматривающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

«Наш комитет всегда поддерживает законопроекты, которые связаны с несовершеннолетними, с их безопасностью, их защитой, когда есть угроза жизни. Законопроект направлен именно на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях», — сказала в ходе обсуждения законопроекта первый заместитель председателя комитета Ольга Окунева

Проектом федерального закона предлагается установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрев в качестве административного наказания для граждан административный штраф в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Законопроектом предусматривается административный штраф для должностных лиц: от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Для юридических лиц — от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

При этом подчеркивается, что повторное совершение нарушения влечет повышенную административную ответственность. «Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию», — сообщается в пояснительной записке.