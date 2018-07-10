Как жены спасли финских лесорубов от пьянства, и чем мы лучше

Люди могут сделать очень многое, особенно если объединятся.

Примеры? Вот пожалуйста.

«Не хотим терять отцов и мужей»

Был такой проект — «Северная Карелия». В финских лесах, казалось бы, жить и радоваться — хорошая экология, тишина, достаточно активности — все-таки большая часть населения лесорубы. Однако именно там был зафиксирован высокий уровень смертности — в два раза выше чем в среднем по стране, причем среди молодых трудоспособных мужчин.

Выяснилось, что они злоупотребляли крепкими напитками, больше половины курили. А обилие мясных и молочных ферм привело к избытку жирного мяса, молока и масла в рационе. Слишком много в повседневном меню оказалось и соли. Как следствие высокий холестерин, повышенное давление, сердечно-сосудистые заболевания.

Первыми тревогу забили женщины: не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать! И сделали. Это было в 1972 году.

Появились петиции: «Помогите! Мы не хотим терять отцов и мужей!», и их не положили в стол. Им дали ход, и даже больше — регион полностью изменил отношение к здоровью во всех сферах жизни: снизили субсидии на производство молока и мяса, стали мотивировать тех, кто делает растительные масла, выращивать больше овощей и, главное, вводить их в повседневный быт.

Снизили содержание соли. Ввели антитабачные и антиалкогольные меры. Стали маркировать продукты. Конечно, менять сложившуюся веками культуру питания сложно. На помощь пришли просветительские кампании, СМИ, общественные и молодежные организации.

Это дало результат. За 30 лет смертность от сердечно-сосудистых болезней снизилась более чем на 80%. Мужчины стали жить как минимум на 10 лет дольше и, что важно, качественнее: снизился уровень холестерина, нормализовалось давление, увеличилась приверженность к спорту («скандинавская ходьба»). В 3 раза больше стали есть овощей, в 2 раза реже — продукты животного происхождения. В 1,6 раза снизилось потребление соли, причем повсеместно была введена совершенно другая соль — с калием. Сегодня пример Финляндии приводят в учебниках, о нем пишут книги.

А что в России

Похоже на нас? Точь-в-точь!

Уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у нас сегодня почти такой же, как в Северной Карелии в 1972 году, более 580 человек на 100 тысяч населения в среднем по стране.

Это очень высокий уровень по сравнению со странами Западной Европы, где от сердечно-сосудистых заболеваний умирают в 2−3 раза реже.

Правда, в целом этот уровень снижается и в России — в 2012 году он составлял 737 человек на 100 тысяч населения. Но это средний уровень. В удаленных от столиц и небогатых Псковской, Тверской, Ивановской, Новгородской областях смертность выше. Почему?

Да все то же! Много алкоголя и табака, углеводов и жиров в пище. Мало овощей и фруктов. Высокий уровень холестерина, повышенное давление, болезни сердца и сосудов. Картина похожая, только вот фермерских хозяйств и обилия мясных и молочных продуктов нет. Что остается? Жирные масла, маргарин, хлеб, выпечка, макароны, картошка.

Вопросов больше, чем ответов

Можно сказать, а что тут поделать? «Все бесполезно, и нас никто не услышит».

А мы говорили? Мы делали?

В нашей истории есть уникальные случаи. О наших женщинах ходят легенды. Помните жен декабристов? Получается, на рудники поехать мы можем, а преодолеть быт не по силам?

Ситуация непростая. Низкие зарплаты, уровень жизни, культура питания — все это в одиночку преодолеть сложно. Но Северная Карелия тоже была самым бедным регионом Финляндии. Почему же у них получилось?

Я думаю — единодушие. Власть и общество Карелии пришли к одному мнению, одному знаменателю, единому пониманию ценностей. Дальше все пошло по нарастающей, как снежный ком. Один эффект усиливал другой. Было ли у нас такое? Конечно, было! В годы трагедий, испытаний и войн. У нас получалось, потому что тогда и власть, и общество, и каждый человек были единодушны.

Разматывая этот клубок, видишь, что без общественного мнения тут не обойтись. Именно оно сплачивает людей, дает им ключ к ходу событий. Именно люди формируют запрос на здоровье. Люди обратились с петицией, люди заявили, сколько и как они хотят жить. Хорошо, когда такое мнение формируется спонтанно, одновременно, в разных частях региона, страны. А если не формируется?

Тогда на сцену выходят медиа: газеты, журналы, ТВ, радио, социальные сети, блоги. Те же люди, но их слово звучит шире. Понимают ли они значимость этих проблем? И то, что тут важны усилия всего общества, все сферы жизни — от экономики, экологии, питания, среды до профилактики и лечения?

Маленькие шаги ведут к цели

Сейчас я пишу диссертацию о роли масс-медиа в становлении общественного здоровья. В процессе пришла идея сделать свободную площадку для общения журналистов и всех, кто влияет на общественное здоровье — врачей, общественных и культурных организаций, экологов, диетологов, представителей министерств и ведомств. Но как начать? Что, если собрать лучшие инициативы редакций? Узнать, что думают регионы? А потом все идеи — уникальные и яркие — обобщить в целостную информационную кампанию по здоровью в России?

Собралась группа энтузиастов, мы сами сделали сайт проекта mediahealth.ru и запустили Всероссийский конкурс масс-медиа и блогосферы «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры». Это полностью социальный, общественный проект. Все средства, которые мы получим от партнеров, пойдут на гранты победителям. Пока даже зарплату себе не можем позволить.

Почему мы это делаем? Мы видим потенциал. Таких проектов очень немного, и информационный «голод» остро ощущается. Допустим, человек хочет знать больше о здоровье. Что он найдет в масс-медиа и в сети? Множество несистемных сведений о медицине (а это уже лечение болезней!), отрывочные данные о питании, интересные факты… а в целом? Ведь общественное здоровье — это и экология, и чистая вода, и безопасные продукты, и среда, и социальная сфера. Где все это найти в комплексе? Как в Северной Карелии, когда государство, общество и бизнес объединились для одной цели. У нас нет пока ни единого достоверного инфо-ресурса об этом, ни единой политики в этой сфере.

Конкурс поддержал и выступил соорганизатором НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, немного позже присоединились Минздрав России , Ассоциация медицинских журналистов России, общественное движение «Надежная Россия». Все эти ведомства и организации поддерживают нас информационно.

О чем все это говорит? У нас возможны, нам нужны проекты, подобные «Северной Карелии». Люди, ведомства, СМИ и у нас могут объединяться, правда, пока стихийно, «снизу», а не «сверху». Нашей стране нужна активная позиция, понимание, какая информация необходима. Поэтому участие в конкурсе и подобных проектах — это гражданская позиция. Сложно то, что мы одновременно и формируем ее, и пытаемся получить первые результаты.

Цель конкурса — охватить как можно больше СМИ, блогов, социальных медиа, дать неравнодушный, яркий, системный взгляд на здоровье общества.

Озвучить свою позицию просто — до 10 сентября 2018 года успеть заполнить заявку на сайте проекта и отправить на почту konkurs@mediahealth.ru.

Авторы лучших идей получат награды. Но это не все! Все медиа остаются с нами как друзья проекта. Самые вовлеченные получат значки проекта «Зеленая зона», дающие право вне очереди обращаться к экспертам проекта, получать любые консультации, участвовать в семинарах и тренингах.

Ждем ваши заявки до 10 сентября включительно. Лето пройдет быстро:)