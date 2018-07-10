17-летняя Тилан Блондо в бикини наслаждается отдыхом в Сен-Тропе

Тилан Блондо Некогда «самая красивая девочка в мире» так же, как и многие другие звезды, проводит отпуск на Лазурном Берегу. 9 июля папарацци сфотографировали Тилан Блондо на одном из пляжей в Сен-Тропе. Французская модель была одета в вязаное черно-золотое бикини от Kiini стоимостью около 330 долларов, а ее руки украшали несколько браслетов. Тилан играла в водное поло вместе с родителями, принимала солнечные ванны и наслаждалась теплым морем. Пользователи сети, которые уже успели полюбоваться снимками Блондо, отметили, что она находится в прекрасной форме и, в отличие от многих коллег по цеху, не стремится к пресловутым параметрам 90–60–90.

Напомним, дочь французской телеведущей Вероники Лубри и футболиста Патрика Блондо получила титул «самой красивой девочки в мире» после того, как еще ребенком начала успешную модельную карьеру. В возрасте четырех лет лет она впервые прошла по подиуму в рамках показа новой коллекции дизайнера Жана-Поля Готье . Несколько лет спустя Блондо появилась в скандальной съемке для Vogue, тогда многие решили, что десятилетняя девочка не должна позировать с таким ярким «взрослым» макияжем и принимать столь вульгарные позы.

Впрочем, это не помешало Блондо продолжить карьеру модели. В прошлом году она дважды выходила на подиум, представляя коллекции Dolce & Gabbana, а недавно Тилан стала послом бренда L’Oreal Paris.