Ещё
17-летняя Тилан Блондо в бикини наслаждается отдыхом в Сен-Тропе
Далее:
Читайте также:
Ещё

17-летняя Тилан Блондо в бикини наслаждается отдыхом в Сен-Тропе 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Тилан Блондо Некогда «самая красивая девочка в мире» так же, как и многие другие звезды, проводит отпуск на Лазурном Берегу. 9 июля папарацци сфотографировали Тилан Блондо на одном из пляжей в Сен-Тропе. Французская модель была одета в вязаное черно-золотое бикини от Kiini стоимостью около 330 долларов, а ее руки украшали несколько браслетов. Тилан играла в водное поло вместе с родителями, принимала солнечные ванны и наслаждалась теплым морем. Пользователи сети, которые уже успели полюбоваться снимками Блондо, отметили, что она находится в прекрасной форме и, в отличие от многих коллег по цеху, не стремится к пресловутым параметрам 90–60–90.
Напомним, дочь французской телеведущей Вероники Лубри и футболиста Патрика Блондо получила титул «самой красивой девочки в мире» после того, как еще ребенком начала успешную модельную карьеру. В возрасте четырех лет лет она впервые прошла по подиуму в рамках показа новой коллекции дизайнера Жана-Поля Готье. Несколько лет спустя Блондо появилась в скандальной съемке для Vogue, тогда многие решили, что десятилетняя девочка не должна позировать с таким ярким «взрослым» макияжем и принимать столь вульгарные позы.
Впрочем, это не помешало Блондо продолжить карьеру модели. В прошлом году она дважды выходила на подиум, представляя коллекции Dolce & Gabbana, а недавно Тилан стала послом бренда L’Oreal Paris.
Карельские вести: последние новости
Селена Гомес весело проводит время на яхте с друзьями после новости о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин Душевые кабины без поддона — правила монтажа СМИ: Данко бросил семью ради блондинки на 19 лет моложе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды11
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка46
«Для будущей жены я был богом»4
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
Врачи назвали основные привычки долгожителей11
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение