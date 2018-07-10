Душевые кабины без поддона — правила монтажа

Итак, в предыдущей статье мы рассмотрели особенности конструкции душевой кабины без поддона, ее достоинства и недостатки, а также основные элементы, из которых состоит душевой трап такой кабины. Поговорим теперь о том, как выполнить монтаж душевой кабины без поддона своими силами.

Одним из ключевых условий успешной эксплуатации душевой кабины без поддона является правильное устройство пола — с небольшим уклоном в сторону слива (1-2 градуса), чтобы водоотведение из кабины было эффективным. Соответственно, душевой трап может быть смонтирован по центру пола кабинки (квадратный или круглый трап), в этом случае пол должен иметь уклон со всех сторон от периметра к центру. Если же выбрана конструкция «трап-лоток», вытянутый в длину, то уклон пола необходимо обеспечить в сторону лотка.

Итак, всю технологию производства работ по устройству душевой кабины без поддона можно условно разделить на пять этапов.

1) Подготовка основания пола для устройства душевого трапа. Поскольку уклон пола должен составлять 1-2 градуса, следует также обеспечить соответствующий уклон труб, ведущих к канализации. Бетонное основание нужно очистить от загрязнений и посторонних предметов, после чего обработать слоем специальной мастики с гидроизоляционными свойствами. Мастику следует наносить не только на пол, но и на часть стен, ограничивающих пространство будущей душевой кабины, как минимум, на 25 см от пола. Таким образом, бетонная стяжка будет защищена от влаги. Затем отдельно от кабины нужно смонтировать конструкцию душевого лотка и его опоры, внимательно следуя прилагаемой к нему инструкции. После того, как вы соедините между собой трап, сифон и трубы лотка, необходимо проверить правильность его работы, залив в трап немного жидкости. Убедившись, что все в порядке, можно приступать к монтажу душевого лотка на основание пола кабины, предварительно прикрыв или заклеив малярным скотчем или самоклейкой решетку трапа, чтобы сохранить их чистыми в ходе дальнейшего монтажа.

2) После того, как душевой трап установлен на основание пола, оставшиеся открытыми места необходимо заполнить блоками из обычного пенопласта, либо пенополистирола. Толщина блоков (или пластин) должна быть, как минимум, 4 см, не следует забывать и об уклоне пола, тестируя его с помощью строительного уровня, а также об уклоне трубы, через которую будет осуществляться отток воды. Пенопласт будет давать дополнительную амортизацию и тепло при дальнейшей эксплуатации душевой кабины. Затем заполняем оставшиеся щели и зазоры смесью из воды и песка, утрамбовывая полученное основание и следя за выравниванием его уровня. После завершения данного этапа нужно подождать 3-4 дня, чтобы основание полностью затвердело.

3) Следующим этапом будет дополнительная гидроизоляция основания душевой кабины без поддона. Только качественно выполнив эту работу, вы можете быть уверены, что соседям, проживающим этажом ниже, не придется жаловаться на затопление с вашей стороны. На данном этапе вам снова понадобится мастика, обладающая свойствами герметика, как и ранее, ее нужно будет нанести не только на основание из блоков пенопласта, но и на нижнюю поверхность стен. Затем следует уложить на основание пола кабины цельный сплошной лист из стекловолокна или рубероида, выполняющий гидроизоляционную функцию. В ходе укладки материала не должно быть абсолютно никаких надрезов и трещин, иначе данная конструкция будет крайне недолговечной. Края листа должны заканчиваться на поверхности стен на высоте, минимум, 25 см от пола, по углам материал можно загнуть, сильно прижать к стене и при необходимости подклеить специальным клеем.

4) Следующим шагом будет устройство бетонной стяжки поверх имеющегося покрытия. Толщина стяжки должна достигать, минимум, 4 см. В ходе выполнения стяжки следует постоянно контролировать уклон пола душевой кабины в сторону слива. Также имеет смысл заранее продумать, каким образом будет уложена плитка на основание пола кабины, и поместить на стяжку планки, благодаря которым она будет дополнительно защищена от растрескивания из-за перепадов температуры в ходе эксплуатации душевой кабины.

5) Наконец, можно переходить к чистовой отделке и финальному оформлению душевой кабины. Сначала пол, затем стены кабины нужно выложить плиткой, либо декоративной мозаикой (как мы помним из первой части материала о душевых кабинах без поддона, вертикальные плитки, укладываемые на стены, должны «стоять» на горизонтальной напольной плитке). Все стыки обрабатываем гидроизоляционной пленкой, либо силиконом. Границы душевой кабины можно выполнить в виде перегородки, возведенной на основе шлакоблоков, отделанных мозаикой, либо плиткой, можно также отдать предпочтение стеклянным дверцам округлой формы (если основание кабины выполнено в форме круга), либо расположенных перпендикулярно друг другу (в случае квадратного или прямоугольного основания). Материалом для створок душевой кабины, как правило, служит усиленное стекло, на котором не будет оставаться потеков и разводов в ходе использования душевой кабины. Толщина таких створок может варьироваться от 6 до 12 мм, сам материал может быть как абсолютно прозрачным, так и матовым, светлым, либо темным. Конструкция лейки душа может быть абсолютно любой, здесь нет никаких ограничений для ваших желаний и возможностей.