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В селе Судбище появилась «Аллея любви»
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В селе Судбище появилась «Аллея любви» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В День семьи, любви и верности в селе Судбище Новодеревеньковского района открыли «Аллею любви».
Над благоустройством трудились многие местные жители, чтобы провести праздник в обновленном месте отдыха. Аллею расчистили, убрали, дорожку и площадку «одели» в плитку, высадили цветы, установили освещение.
Перерезать красную символическую ленту открытия доверили молодой семье Гудковых — Пелагее и Алексею. Далее по аллее прошли пары, которые вместе уже десятки лет. Семьи-юбиляры получили памятные подарки. Торжество продолжилось концертом, сообщает пресс-служба облправительства.
(Фото газеты «Трудовая слава»).
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