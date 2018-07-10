В селе Судбище появилась «Аллея любви»

В День семьи, любви и верности в селе Судбище Новодеревеньковского района открыли «Аллею любви».

Над благоустройством трудились многие местные жители, чтобы провести праздник в обновленном месте отдыха. Аллею расчистили, убрали, дорожку и площадку «одели» в плитку, высадили цветы, установили освещение.

Перерезать красную символическую ленту открытия доверили молодой семье Гудковых — Пелагее и Алексею. Далее по аллее прошли пары, которые вместе уже десятки лет. Семьи-юбиляры получили памятные подарки. Торжество продолжилось концертом, сообщает пресс-служба облправительства.

(Фото газеты «Трудовая слава»).