Юные жители Анапы отправятся в «Славянскую кругосветку»

Девять жителей города‐курорта в возрасте от 14 до 17 лет отправятся в «Славянскую кругосветку». Об этом сообщил официальный сайт муниципального образования город‐курорт Анапа.

В путешествие отправятся воспитанники подростково-молодежного клуба «Бригантина» из станицы Гостагаевская (Краснодарский край).

С 11 по 16 июля они проплывут по реке Протока около 120 километров. Стартуют путешественники в Славянске-на-Кубани, а финишируют на Азовском побережье в районе поселка Ачуево.

Инструкторы научат ребят ставить палатки и готовить пищу на костре.

Мероприятие организует Краевая крейсерско-парусная школа. Кругосветка пройдет в рамках региональной программы «Дети Кубани».

Кубанский казак преодолеет более двух тысяч километров за 120 дней. Из Севастополя он планирует добраться до Греции через Анталью.