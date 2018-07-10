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Юные жители Анапы отправятся в «Славянскую кругосветку»
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Юные жители Анапы отправятся в «Славянскую кругосветку» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Девять жителей города‐курорта в возрасте от 14 до 17 лет отправятся в «Славянскую кругосветку». Об этом сообщил официальный сайт муниципального образования город‐курорт Анапа.
В путешествие отправятся воспитанники подростково-молодежного клуба «Бригантина» из станицы Гостагаевская (Краснодарский край).
С 11 по 16 июля они проплывут по реке Протока около 120 километров. Стартуют путешественники в Славянске-на-Кубани, а финишируют на Азовском побережье в районе поселка Ачуево.
Инструкторы научат ребят ставить палатки и готовить пищу на костре.
Мероприятие организует Краевая крейсерско-парусная школа. Кругосветка пройдет в рамках региональной программы «Дети Кубани».
Кубанский казак преодолеет более двух тысяч километров за 120 дней. Из Севастополя он планирует добраться до Греции через Анталью.
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