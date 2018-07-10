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Открытый урок здоровья проведут в районе
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Открытый урок здоровья проведут в районе 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Для всех желающих в одном из лечебно-профилактических учреждений района 10 июля проведут открытый бесплатный урок «Нет боли в спине и суставах».
Мануальный терапевт и массажист Полад Байрамов расскажет посетителям занятия о том, как выявить своевременно определить проблемы, касающихся позвоночника и других частей тела.
Кроме того, на уроке специалисты покажут посетителям занятия упражнения для профилактики и предоставят информацию об эффективных способах устранения боли, сообщили на сайте медицинского центра.
Урок пройдет в 19:00 по адресу: улица Воронцовская, дом 35Б. Нужно заблаговременно зарегистрироваться.
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